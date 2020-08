Meghan Markle: Prinz William ist sich sicher – nur aus DIESEM Grund ist Prinz Harry mit ihr zusammen

Einige Royal-Fans sind der festen Überzeugung, dass Meghan Markle die Brüder Prinz William und Prinz Harry auseinandergetrieben habe. Zwischen den beiden soll es immer wieder krachen.

Ausgerechnet die Beziehung von Meghan Markle und Ehemann Harry soll regelmäßig der Auslöser für hitzige Diskussionen innerhalb der Königsfamilie sein. Der neuste Angriff von Prinz William geht sogar unter die Gürtellinie.

Meghan Markle: Hat sie Prinz Harry verführt?

In der Biografie „Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ sollen Fans des britischen Königshauses endlich die Wahrheit erfahren. Die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand sollen darin unter anderem verraten haben, was Prinz William wirklich von Meghan Markle hält.

Herzogin Meghan Markle und Prinz Harry mit Prinz William und seiner Frau Kate. Foto: Imago Images

Die Liebe zwischen der US-Amerikanerin und dem Prinzen sei im Eiltempo vorangegangen. Daraufhin habe Prinz William seinen kleinen Bruder davor gewarnt, sich nicht „von der Lust überrumpeln zu lassen“.

----------------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in Los Angeles geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 trägt sie den Titel Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war Meghan als Schauspielerin in Hollywood tätig und wurde vor allem durch die Serie „Suits“ bekannt

Am 6. Mai 2019 wurde Meghan zum ersten Mal Mutter und brachte Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt

----------------------------

Meghan Markle sei bekannt als „Harrys Showgirl“

Prinz Harry sei anschließend an die Decke gegangen. Offenbar behauptet Prinz William, dass sein Bruder nur aus einem bestimmten Grund so sehr an Meghan Markle hänge. Die Bettgeschichten der Sussex' scheinen im Kreise der Royals schon mehrmals Thema gewesen zu sein.

Demnach soll ein Mitglied der Familie Meghan den Spitznamen „Harrys Showgirl“ gegeben haben. Dass Harrys Familie so respektlos über seine Liebste herzieht, scheint der 35-Jährige einfach nicht länger zu ertragen.

----------------------------

Mehr News zu Meghan Markle:

Meghan Markle: Verwirrung um die Herzogin und Ehemann Harry – jetzt kommt raus, dass ...

Meghan Markle: Bizarre Liste aufgetaucht – sie ist doch nicht etwa ..?

Meghan Markle und Prinz Harry: Bombe geplatzt – jetzt kommt raus...

----------------------------

Prinz Harry & Meghan: Jetzt packen sie aus

Die Biografie wird in den nächsten Wochen sicherlich noch so einige Fragen aufwerfen. Wo und für welchen Preis du das heißersehnte Buch bekommst, liest du hier.