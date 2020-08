Meghan Markle schenkt Prinz William Löffel – merkwürdig, was darauf eingraviert ist

Aktuell scheinen sich Meghan Markle und der Rest der britischen Königsfamilie nicht ganz so gut zu verstehen. Doch das war nicht immer so.

Anfangs bemühte sich Meghan Markle sehr, der Familie ihres neuen Partners Prinz Harry zu gefallen. Vor allem das erste Weihnachtsfest mit den Royals 2017 soll der ehemaligen Schauspielerin Angst eingejagt haben.

Meghan Markle: Die größten Ausrutscher der ehemaligen Herzogin von Sussex Meghan Markle: Die größten Ausrutscher der ehemaligen Herzogin von Sussex

Meghan Markle: Auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für Prinz William

Schließlich will man als Neue in der Familie einen guten Eindruck hinterlassen. Deswegen zerbrach sich Meghan Markle lange Zeit den Kopf darüber, was sie ihrem heutigen Schwager zu Weihnachten schenken könnte.

Schwierig, da Prinz William sicherlich schon alles besitzt, wovon er träumt. Deshalb ließen sich die Royals schon vor einiger Zeit eine neue Tradition einfallen. Statt teuren Geschenken liegen im Buckingham Palace nur noch witzige Kleinigkeiten unter dem Weihnachtsbaum.

------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry am 19. Mai 2018 gehört sie zur britischen Königsfamilie

Vor ihrer Zeit als Royal war Meghan Markle als Schauspielerin tätig

In der Anwaltsserie „Suits“ erlangte sie als Rachel Zane weltweite Bekanntheit

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Anfang 2020 teilten Meghan und Harry mit, dass sie als Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und finanziell unabhängig werden wollen

------------

Duschhaube für die Queen und Bastelset für Prinz Harry

Dem „Town & Country“-Magazin zufolge soll Prinz Harry seiner Großmutter Elizabeth II. eine Duschhaube mit dem Schriftzug „Ain't Life a Bitch“ („Ist das Leben nicht eine Schla***?“) geschenkt haben. Kate Middleton soll ihrem Schwager Harry sogar mal ein „Bau dir deine eigene Freundin“-Set überreicht haben – selbstverständlich bevor er Meghan kennenlernte.

In der ”Finding Freedom“-Biografie von Prinz Harry und Meghan Markle heißt es, dass sich die US-Amerikanerin für einen Löffel entschieden hat, um Prinz William am Heiligen Abend eine Freude zu machen.

Seit Mai 2018 ist Meghan Markle mit Prinz Harry verheiratet. Foto: imago images

------------

Mehr zu Meghan Markle:

Meghan Markle: Vertrauer packt aus – „Sie und Harry sind...“

Meghan Markle: Geheimnis gelüftet! Jetzt kommt raus, dass sie und Prinz Harry...

Meghan Markle: Verwirrung um die Herzogin und Ehemann Harry – jetzt kommt raus, dass...

------------

Meghan Markle schenkt Prinz William einen „Serienmörder“-Löffel

Doch dabei habe es sich nicht um einen gewöhnlichen Löffel gehandelt. Auf dem Besteck war der Begriff „Cereal Killer“ („Müslimörder“) eingraviert. Das Wortspiel bezieht sich auf das englische Wort „Serial Killer“ („Serienmörder“).

Der Gag habe für ein herzliches Lachen gesorgt. Tja, damals schien noch alles ganz harmonisch. Inzwischen haben sich die Fronten zwischen den Brüdern und ihren Ehefrauen verhärtet. Mehr dazu hier >>>