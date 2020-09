Meghan Markle und Prinz Harry: Kein Zurück mehr – hat DIESE Aktion nun alles zerstört?

Haben sich Meghan Markle und Prinz Harry nun jeden Weg zurück in den Schoß der Familie verbaut?

Ja, wenn es nach einem bekannten britischen Royals-Experten geht. Doch was haben Meghan Markle und Prinz Harry überhaupt getan?

Meghan Markle und Prinz Harry: Verstoß gegen das königliche Protokoll

Sie verstießen gegen das königliche Protokoll, so Grant Harrold, der ehemalige Butler von Prinz Charles. So hatten sich Meghan Markle und Prinz Harry in einem viel beachteten Video in den US-Wahlkampf eingemischt.

Meghan Markle und Prinz Harry haben sich politisch geäußert. Foto: imago images

So forderte das Paar die US-Bevölkerung auf, sich gegen Hassreden aufzulehnen und die Wahl sehr ernst zu nehmen. Meghan nannte die kommende US-Wahl sogar die „die wichtigste Wahl unseres Lebens“. Eine Spitze gegen Donald Trump? Es sind Äußerungen, die man von der Queen niemals hören würde. Schließlich engagiert diese sich gar nicht in der internationalen Politik.

Meghan Markle und Prinz Harry: „Unwahrscheinlich, dass sie als hochrangige Mitglieder in die königliche Familie zurückkehren“

Gegenüber dem „Express“ sagt Harrold: „Aufgrund ihrer politischen Äußerungen ist es unwahrscheinlich, dass sie als hochrangige Mitglieder in die königliche Familie zurückkehren.“ Jedoch habe der Royals-Experte die Hoffnung noch nicht vollends aufgegeben.

So hätten sich auch andere Königshäuser mit der Zeit weiterentwickelt, warum also nicht auch das britische? Die Reaktion des Buckingham Palastes macht jedoch wenig Hoffnung. Der distanzierte sich nämlich rasch von den Äußerungen Harrys.

