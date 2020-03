Meghan Markle und Prinz Harry: Überraschende Neuigkeiten! Jetzt kommt raus, dass die beiden ...

Jetzt also doch? Meghan Markle und Prinz Harry haben nun einen Schritt gewagt, mit dem wohl niemand so schnell gerechnet hätte.

Für Meghan Markle und ihren Mann konnte es doch offenbar gar nicht schnell genug gehen, ihr eigentlich so ruhiges Leben in Kanada wieder aufzugeben. Denn die Royals sollen ihr Luxusanwesen längst wieder verlassen haben.

Meghan Markle und Prinz Harry: Überraschende Neuigkeiten!

Nicht aber, um während der aktuellen Coronavirus-Lage in der Nähe von Prinz Harrys royaler Familie in London zu sein, sondern bei Meghans Liebsten. Wie die „Sun“ berichtet, befinden sich Meghan Markle, Prinz Harry und ihr gemeinsamer Sohn Archie derzeit auf unbestimmte Zeit in Los Angeles, Kalifornien – ganz in der Nähe von Meghans Mutter Doria Ragland.

Royals: Meghan und Harry wohnen jetzt in Los Angeles. Foto: imago images

Dabei wollten die Herzogin und der Herzog von Sussex doch eigentlich erst eine dauerhafte Bleibe in L.A. suchen, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist.

Warum also der plötzliche Sinneswandel?

„Harry und Meghan haben Kanada nun zum Guten verlassen. Die Grenzen sollten geschlossen werden und Flüge wurden gestoppt. Sie mussten da raus“, erklärt ein Insider gegenüber der „Sun“. Meghan und Harry flüchteten demnach aus Kanada, bevor Trump die Grenze zu den USA wegen des Coronavirus endgültig dicht macht.

Meghan und Harry: Umzug schon länger geplant

„Aber der Umzug war schon länger geplant gewesen. Sie haben gemerkt, dass Kanada aufgrund von diversen Gründen nicht mehr infrage kommt und sie wollten ihre Basis in der Umgebung von Los Angeles haben“, so der Insider weiter.

Meghan Markle: Erster Job nach Rücktritt

