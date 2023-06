Meghan Markle und Prinz Harry: Nackenschlag! König Charles macht ernst

Seit ihrem Entschluss, den Royals den Rücken zuzukehren, liegen Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle im ewigen Clinch mit der britischen Königsfamilie. Immer wieder tauchen Mutmaßungen auf, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen den Parteien wirklich sei.

Vor allem seit dem legendären Oprah-Winfrey-Interview, in dem Prinz Harry und Meghan Markle im März 2021 unter anderem über Rassismus im Königshaus sprachen, sind die Fronten verhärtet. Auch die von Prinz Harry vor einigen Monaten veröffentlichte Biographie „Spare“ (deutsch: „Reserve“) tat ihr Übriges. In der Vergangenheit schoss das Paar immer wieder gegen Harrys Familie – jetzt scheint es die Quittung zu geben.

Meghan Markle und Prinz Harry nicht eingeladen

Nachdem der 38-Jährige vor einigen Wochen noch an der Krönung seines Vaters teilnehmen durfte, macht König Charles jetzt aber ernst: Wie das englischsprachige Medium „Daily Mail“ von einem Insider erfahren haben will, sind Prinz Harry und seine Frau wohl nicht zu der diesjährigen traditionellen „Trooping-the-Colour“-Parade in London eingeladen!

Ursprünglich galt die „Trooping-the-Colour“-Parade als Geburtstagsparade von Queen Elisabeth, die vergangenes Jahr im Alter von 96 Jahren verstarb. Jetzt wird sie zu Ehren des frisch gekrönten Königs stattfinden.

2022 dufte das Paar noch teilnehmen

Im Jahr 2022 reisten Prinz Harry und seine Gattin für die Feier noch an. „Ich fürchte, das ist ein Spiegelbild für den Zustand des aktuellen Verhältnisses der beiden“, erklärte der Insider.

