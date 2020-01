Meghan Markle unterläuft ausgerechnet dieser böse Fehler – „Sie dachte ...“

Das royale Glück währte nicht lange. Weniger als zwei Jahre nach der Traumhochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry ist es schon wieder vorbei mit dem royalen Leben für die Herzogin. Mit ihrem offiziellen Ausstieg sorgten die beiden kurz nach Jahresbeginn direkt für einen Paukenschlag in Großbritannien. Sie wollen fernab vom Palast in Kanada ihr eigenes Leben führen. Dabei sind nur Baby Archie und die gemeinsamen Hunde.

Negativschlagzeilen prasselten auf sie ein – schon lange Zeit vorher, was für Meghan Markle und Harry mit ausschlaggebend für ihren Rückzug war.

Meghan Markle soll vor ihrer Ehe mit Harry einen großen Fehler begangen haben. Das behaupten nun Experten.

Meghan Markle unterläuft böser Fehler

Offenbar wusste Meghan Markle nicht wirklich, auf was sie sich einließ, als sie sich dafür entschieden hatte, ein Leben neben Prinz Harry und dem damit verbundenen Königshaus zu führen.

Meghan Markle und Prinz Harry wollen ein ruhigeres Leben führen. Foto: imago images / i Images

Der Kommentator der Royals, Omid Scobie, wirft Meghan Markle laut dem „Mirror“ jetzt vor, ziemlich „naiv“ gewesen zu sein. Und zwar dafür, zu denken, dass sie automatisch groß gefeiert werde, nur weil sie in die Königsfamilie einheiratet.

Scobie sagt: „Ich denke, einer der größten Fehler, die Meghan begangen hat, war es, und das habe ich von Quellen gehört, die ihr nahe stehen, dass sie dachte, die Rolle käme automatisch mit konstanter Popularität daher.“ Sie hätte wohl angenommen, eine Hochzeit in die royale Familie käme einer Hochzeitsreise gleich.

Meghan Markle hatte andere Erwartungen an Royals-Rolle

„Ich denke, jeder hatte in gewisser Weise so seine Erwartungen an sie, das war vielleicht irgendwo unrealistisch. Und vielleicht hatte sie selbst auch unrealistische Erwartungen an die Rolle“, so Scobie weiter.

Meghan Markle: Mehr Fairness gewünscht

Bereits in der TV-Dokumentation „Harry and Meghan: An African Journey“ beteuerte die Herzogin von Sussex, dass sie zwar gewusst hätte, dass es nicht leicht werden würde. Allerdings habe sie angenommen, dass es fair zugehen würde.

Meghan Markle ging etwas naiv in die Ehe mit Harry, unterstellen ihr Kritiker. (Symbolbild) Foto: imago images/i Images

Gemeint waren die zahlreichen Negativschlagzeilen, die sie und ihre kleine royale Familie über mehrere Wochen hinweg ertragen mussten. Ausgerechnet in einer Zeit, in der sie gerade erst Mutter geworden war.

Nach ihrem Rückzuck kann Meghan Markle jetzt zumindest die Mama-Rolle – entgegen ihrer Rolle als Herzogin – intensiver ausführen.

Prinz Harry will Serie stoppen

