Meghan Markle: Nach Kanada-Umzug – nun zwingt sie Harry ausgerechnet DAZU

Meghan Markle und Prinz Harry genießen ihr Leben abseits der Monarchie. Gerade halten sich die beiden in Kanada auf, doch das soll nicht lange so bleiben.

Denn schon im Sommer sollen die Eltern von Baby Archie Harrison eine Weile nach Los Angeles gehen wollen, wo Meghan Markle und ihr Mann sich bereits nach einem Haus umgesehen haben sollen.

Meghan Markle: Jetzt zwingt sie Prinz Harry DAZU

Im Zuge des Umzuges soll sich bei dem Herzogenpaar von Sussex auch einiges ändern - und Meghan Markle ihren Ehemann zu einem krassen Schritt zwingen.

Denn die Ex-Schauspielerin soll wollen, dass ihr Prinz abspeckt. Das berichtet „Radar Online“.

Ein Insider erklärt dem Portal: „Jennifer [Aniston] wird am Juni oder Juli in Kanada filmen. Außerdem können sie oft miteinander in L.A. abhängen, sobald Meghan und Harry dann in der Stadt sind.“ Alle drei sollen sich darauf freuen.

-------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

rund ein Jahr später kam Söhnchen Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-------------------------------------

Prinz Harry ist nicht in Form

Doch Meghan Markle scheint noch in Sorge zu sein - denn Prinz Harry sei nicht in Form.

„Er hat in letzter Zeit ein paar Kilo zugenommen, vor allem im Gesicht. Meghan hat ihm gesagt, er soll das wieder in Ordnung bringen“, so der Insider weiter.

Isst Prinz Harry zu viel? Foto: imago images / i Images

-------------

-------------

Guter Eindruck bei den Promi-Freunden

Deshalb wartet nun ein strenger Plan auf den 35-Jährigen. Zurück ins Fitnessstudio, weniger Kohlenhydrate, Personal-Trainer. So sieht das Leben des Royals nun aus.

Die Herzogin soll sichergehen wollen, dass sie und ihr Mann einen guten Eindruck bei ihren Promi-Freunden machen. Der Insider erklärt „Radar Online“: „Sie möchte, dass sie toll aussehen, wenn sie mit jemandem wie George und Amal [Clooney] zu Abend essen. Deshalb muss er auch an seinem Stil arbeiten und seine Kleidung soll weniger spießig sein.“ (cs)