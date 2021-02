Meghan Markle ließ Namen ändern – gegen ihren Willen: DAS steckt wirklich dahinter

Der neue Skandal um Meghan Markle ist mal wieder gefundenes Fressen für alle Kritiker.

Angeblich soll Meghan Markle ihren Namen auf der Geburtsurkunde ihres Sohnes nachträglich verändert und durch ihren royalen Titel ersetzt haben – doch jetzt kommt die Wahrheit ans Licht.

Meghan Markle: Darum ließ sie wirklich ihren Namen ändern

Für diejenigen, die bereits einen Groll gegen Meghan Markle hegen, passt es genau ins Bild: Die Schauspielerin, die schon immer davon geträumt hat, Prinzessin zu werden, hat es endlich geschafft, ein Teil der Royals zu werden. Und von diesem Ruf profitiert der ehemalige Serienstar sogar bis heute.

Kein Wunder also, dass Meghan auch in offiziellen Dokumenten als Herzogin angesprochen werden möchte, oder? Falsch. Denn wie sich nun herausstellt, ist es gar nicht die Entscheidung der 39-Jährigen gewesen, dass ihr Name in Archies Geburtsurkunde verändert wurde.

Auf der Geburtsurkunde ihres Sohnes Archie fehlt Meghan Markles bürgerlicher Name. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Toby Melville

In diversen Medienberichten ist Ende Januar die Rede davon, dass Meghan Markles bürgerlicher Vorname (Rachel Meghan) einen Monat nach Archies Geburt durch die Titel „Ihre Königliche Hoheit, Herzogin von Sussex“ ersetzt wurde.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Meghan Markle musste sich den Royals beugen

Eine ganz schön dreiste Aktion, finden einige der Meghan-Kritiker. Dabei hat Meghan Markle selbst gar nichts mit dieser Entscheidung zu tun, wie nun ein Pressesprecher der Sussex' gegenüber „The Independent“ klarstellt: „Die Änderung des Namens auf den amtlichen Dokumenten 2019 wurde vom Palast diktiert.“

Unterlagen der britischen Royals sollen dies ebenfalls bestätigen können. „Weder Meghan, die Herzogin von Sussex, noch der Herzog von Sussex haben dies angefordert“, heißt es weiterhin im Statement.

Meghan Markle wehrt sich gegen Vorwürfe und klärt auf, was es wirklich mit dem Drama um Archies Geburtsurkunde auf sich hat. Foto: imago images

Situationen wie diese zeigen erneut, wie sehr Meghan Markle unter dem Leben als Royal gelitten haben muss. Kein Wunder also, dass sie ein halbes Jahr später die Reißleine gezogen und ihren berüchtigten „Megxit“ verkündet hat.

Besonders bitter: Im Rahmen des „Megxits“ musste die US-Amerikanerin ihren Titel als Herzogin wieder abgeben.

Prinz Harry plant Rückkehr nach England – ohne Meghan?

Ihr Ehemann Prinz Harry soll sich hingegen langsam wieder seiner Familie in England annähern. Warum er allerdings ohne Meghan Markle und Sohn Archie zurückkehren möchte, liest du hier.