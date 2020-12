Meghan Markle: Sohn Archie teilt sein Weihnachtsgeschenk mit 200 weiteren Kindern

Als Sohn prominenter Eltern ist es keine Überraschung, dass Archie Harrison Mountbatten-Windsor außergewöhnliche Geschenke bekommt – doch mit dieser Aktion von Meghan Markle und Prinz Harry haben wohl die wenigsten Menschen gerechnet.

Zu Weihnachten machten Meghan Markle und ihr Ehemann nicht nur ihrem eigenen Kind eine große Freude.

Meghan Markle beschenkt nicht nur ihr eigenes Kind an Weihnachten

Der Sohn von Meghan Markle und Prinz Harry ist erst 19 Monate alt und ist bereits in Charity-Aktionen involviert. Das müssen ihm seine Cousins und Cousine in England erstmal nachmachen.

Das Weihnachtsgeschenk, das ihm seine Eltern dieses Jahr machten, teilte Archie direkt mit 200 fremden Kindern in Neuseeland. Geht der Nachwuchs des Prinzen etwa während der Pandemie zu Treffen mit anderen Kindern, um mit ihnen sein Spielzeug zu teilen? Natürlich nicht.

Prinz Harry und Meghan Markle präsentierten ihren Sohn Archie am 25. September 2019 in Kapstadt der Öffentlichkeit. Foto: imago images

Trotzdem konnte der Kleine mit seinem eigenen Geschenk anderen eine Freude machen.

Meghan Markle spendet 200 Mützen in Archies Namen

Zu Weihnachten bekam Archie eine Strickmütze des Labels „Make Give Live“. Das Unternehmen aus Neuseeland stellt Strickwaren für Erwachsene und Kinder her. Das Besondere: Beim Kauf eines Produktes wird ein zweites derselben Art an ein Kind in Not verschenkt.

Meghan Markle und Prinz Harry bestellten der Organisation zufolge gleich 100 Mützen und dank der „Kaufe eins, verschenke ein weiteres“-Aktion dürfen sich 200 hilfsbedürftige Kinder über ein warmes Mützchen freuen.

Dank „Archie-Effekt“ wird Kindern in Not geholfen

Es ist übrigens nicht die erste „Make Give Live“-Mütze, die Archie besitzt. Anfang 2020 trug er in einem Bild mit Papa Harry ebenfalls ein Exemplar der Neuseeländer Marke.

Die Shop-Inhaber berichteten anschließend von einem „Archie-Effekt“. Nachdem das Foto gepostet wurde, gingen unzählige Bestellungen der sogenannten „Archie Beanie“ ein.

Wie groß der Sohn von Meghan Markle und Prinz Harry inzwischen geworden ist, zeigt die Weihnachtskarte der Familie. Das süße Familienfoto kannst du dir hier ansehen.