Meghan Markle: Fieser Vergleich! Expertin ist überzeugt, dass die Herzogin...

Meghan Markle besitzt wahrlich nicht den besten Ruf der Royals. Nach dem sie und Prinz Harry das englische Königshaus verlassen hatten, muss sie sich mit vielen Anfeindungen auseinandersetzen.

Eine Society-Expertin hat Meghan Markle jetzt mit einer fiesen Figur aus der englischen Literatur verglichen.

Meghan Markle: Angriff von Lady Poison

Die Society-Expertin Lady Colin Campbell ist bekannt für ihre scharfzüngigen Aussagen zur royalen Familie. Zwei Bücher über Lady Diana und Queen Mum hat die 70-Jährige bereits geschrieben und bekam über die Jahre den Beinamen „Lady Poison Pen“ („Die Lady mit dem Giftstift“).

Der neueste Angriff der Royals-Expertin geht in Richtung Meghan Markle. Lady Colin Campbell hat die Frau von Prinz Harry mit einer Figur aus einem Shakespeare-Roman verglichen. Sie bezeichnet Meghan Markle als Megbeth und spielt damit auf Lady Macbeth an.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Megbeth? Fieser Vergleich von Society-Expertin

„Macbeth“ ist ein Drama von dem weltberühmten Schriftsteller William Shakespeare. In der Handlung stiftet Lady Macbeth ihren Mann zum Königsmord an. Laut Lady Colin Campbell erinnere sie der Einfluss von Meghan Markle auf Prinz Harry an Lady Macbeth – ein ziemlich fieser Vergleich.

„Sie führt Harry einen Weg entlang, von dem er nur schwer zurückfinden wird“, erklärte sie der britischen Sonntagszeitung „The Sun on Sunday“.

Meghan Markle und Prinz Harry sehen sich immer wieder Angriffe ausgesetzt. Foto: imago images/i Images

Enthüllungsbücher heizen Diskussionen an

Der Grund für die fiesen Äußerungen ist das Enthüllungsbuch „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“. Dort wird das royale Paar äußerst positiv dargestellt. Gerüchten zufolge haben Meghan Markle und Prinz Harry daran mitgewirkt.

Lady Colin Campbell bringt ein Gegenstück dazu raus: „Meghan And Harry: The Real Story“. In diesem Enthüllungsbuch kommen Meghan Markle und Prinz Harry bei weitem nicht so gut weg.(fs)

