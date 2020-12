Meghan Markle: Ex-Flirt packt aus – „Das war eine verrückte Situation“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry währe beinahe ganz anders verlaufen. Kurz bevor die Schauspielerin ihren Prinzen kennenlernte, chattete sie noch mit einem ganz anderen Mann. Der verrät bei einem Interview mit der „Sun“, was genau passiert ist.

„Das war eine verrückte Situation“, berichtet er über das Anbandeln mit Meghan Markle.

Ex-Date berichtet über Meghan Markle

Bei dem Mann handelt es sich um keinen geringeren als den britischen Sänger und X-Factor-Gewinner von 2010, Matt Cardle.

Matt Cardle berichtet über die Nachrichten, die er mit Meghan Markle austauschte. Foto: imago images / Matrix

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Cardle berichtet nun, dass er und Meghan 2015 Nachrichten miteinander ausgetauscht hätten. Die ehemalige Suits-Schauspielerin lebte damals als Single in London und begann Matt nach seinem preisgekrönten Auftritt in der Show „Memphis“ in den sozialen Medien zu folgen.

In den Nachrichten, die die beiden austauschten, soll es wohl auch schon darum gegangen sein, sich für ein Date zu verabreden. Doch dazu kam es nie. Im Nachhinein sagt Matt über das Ganze: „Es war einfach eine sehr verrückte Situation - sehr ungewöhnlich. Und ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kam.“

Wenig später lernte der Sänger seine jetzige Freundin Amber Hernaman und Meghan Markle Prinz Harry kennen. So fanden beide noch in Liebesglück.

Matt Cardle scheint dennoch gerne an die Chats mit Meghan zu denken. Gegenüber der „sun“ sagt er: „Das Leben hat einen Kurs, und ich war nicht auf diesem Pfad. Ich habe darüber gelacht, aber es ist fantastisch, wenn ich daran zurückdenke.“ (cm)