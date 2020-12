Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt ist es raus – Royals haben Weihnachtsüberraschung!

Tolle Royals-Überraschung pünktlich zum Weihnachtsfest! Und sie kommt ausgerechnet von diesem Paar: Meghan Markle und Prinz Harry.

Die beiden ruhen sich nach dem Megxit im März wahrlich nicht aus. Jetzt haben sie einen weiteren Deal unterzeichnet. Und schon an Weihnachten dürfen sich Fans auf etwas freuen.

Meghan Markle und Prinz Harry: Neuer Deal mit Spotify

Zuerst der 100-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix, nun folgt schon der nächste Vertrag. Nach dem Streamingdienst haben sich Meghan Markle und Prinz Harry mit einer weiteren Plattform geeinigt: Sie haben einen Deal mit Spotify abgeschlossen, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Das schwedische Unternehmen veröffentlichte am Dienstag einen Clip, in dem es heißt: „ Prinz Harry, der Herzog von Sussex, und Meghan, die Herzogin von Sussex, präsentieren Archewell Audio. Bald bei Spotify.“

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt, machte dies im November mit einem Essay in der „New York Times“ öffentlich

Die Preview beginnt mit Harry, der sagt: „Sollen wir anfangen? Die Dame zuerst?“ Meghan antwortet darauf: „Nein, sag du es, es hört sich so gut an mit deinem Akzent.“

Meghan und Harry haben einen neuen Deal. Foto: imago images / i Images

Und weiter erklärt sie: „Eine der Sachen, über die mein Ehemann und cih immer gesprochen haben, ist unsere Leidenschaft, neue Menschen kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Ganz egal, welche Geschichte, sie zeigen dir, woher jemand kommt und zur gleichen Zeit erinnern sie dich auch an eine Geschichte über dich selbst.“

Prinz Harry über Veränderung

Und Prinz Harry führt fort: „Darum geht es in diesem Projekt, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und Stimmen zu hören, die man dafür vielleicht noch nicht gehört hat, und einen gemeinsamen Grund zu finden. Wenn das passiert, ist eine Veränderung möglich.“

Der Podcast soll exklusiv bei Spotify zu hören sein. Wie viel Geld Meghan Markle und Prinz Harry durch den Deal bekommen, ist nicht bekannt, so die „Daily Mail“.

