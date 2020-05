Meghan Markle: Erschreckende Worte – die Herzogin muss mitanhören, wie...

Bittere Nachricht für Meghan Markle. Wie so oft in der Netflix-Serie „Suits“ zieht die Herzogin nun auch in der Realität vor Gericht.

Hierbei erlitt die Frau an der Seite von Prinz Harry allerdings jetzt einen herben Rückschlag. Dabei musste Meghan Markle mitanhören, mit welcher bitteren Begründung der zuständige Richter Teile ihrer Klage abschmetterte.

Meghan Markle zieht vor Gericht – aus diesem Grund

Es war die Voranhörung vor dem Londoner High Courts. Hier will Meghan Markle gegen die „Mail on Sunday“ vorgehen. Der britischen Boulevardzeitung wirft sie vor, ihre Persönlichkeitsrechte in fünf Artikeln verletzt zu haben.

Vor allem geht es der Herzogin um die Veröffentlichung von Teilen eines handgeschriebenen Briefes an ihren Vater. Sie wirft dem Boulevardblatt böse Absichten und Unredlichkeit vor. Doch das scheint den zuständigen Richter nicht zu interessieren.

Meghan Markle wehrt sich gegen den britischen Boulevard. (Archivbild) Foto: imago images

Richter knallhart: „Irrelevant“

Nach „Sky“-Angaben habe der Richter Teile der Anklage vor Aufnahme des Prozesses gestrichen. Das betreffe unter anderem den Vorwurf, die „Mail on Sunday“ habe unwahre, aufdringliche und beleidigende Geschichten über Meghan Markle veröffentlicht.

Das jedoch habe der Richter hinsichtlich der Aufklärung ihrer grundsätzlichen Anklagepunkte als irrelevant bezeichnet. Diese sind:

Missbrauch privater Informationen

Urheberrechtsverletzung

Bruch des Datenschutzgesetzes

Ein Sprecher der Herzogin zeigte sich überrascht. Während der Richter Teile der Anklage zulässt, „sind wir überrascht zu sehen, dass seine Entscheidung die Sichtweise zulässt, unwahres Verhalten sei nicht relevant“, zitiert ihn „Sky“.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Am 31. März 2020 trat der „Megxit“ in Kraft

--------------------

Weiter betonte er allerdings, dass Meghan Markle und ihr Team von Anwälten trotz der gestrichenen Anklagepunkte ihr Ziel weiter verfolgen könne.

