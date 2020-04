Meghan Markle lässt Bombe platzen: Sie und Prinz Harry haben sich...

Es scheint, als wollen die beiden Royals Meghan Markle und Prinz Harry nach dem Megxit und den vielen Vorwürfen jetzt mit dem englischen Königshaus abrechnen. Davor hat sich das Paar einen ganz besonderen Plan überlegt: Sie haben sich entschieden, zusammen mit zwei Journalisten ihre Biografie zu schreiben, in welcher sie ihre Sicht der Dinge schildern wollen. Laut Informationen der Daily Mail soll die Königsfamilie dabei nicht gut wegkommen.

Wer die beiden Journalisten sind, die das Buch für die beiden Royals schreiben wollen, ist bisher noch nicht bekannt. Spekuliert wird jedoch, dass Omid Scobie an der Biografie beteiligt sein könnte. Schon im Vorfeld wurde er von der britischen Presse als das Sprachrohr und Vertrauensperson von Meghan Markle angesehen.

Royals: Ex-Produzentin des US-Senders „ABC“ könnte ihre Finger auch im Spiel haben

Ein weiter Kandidat könnte der Journalistin Carolyn Durand sein. Durand ist die Ex-Produzentin des US-Senders „ABC“. Schon seit rund 15 Jahren arbeitet sie für das Royal-Magazin „Elle“. Auch ihr wird nachgesagt gute Verbindungen zu Meghan und Harry zu haben. In der Vergangenheit berichtete sie häufig positiv über die Royals.

Abrechnung mit der Königsfamilie

Das letzte Interview über das Buch wurde kurz vor der Abreise des Paares gegeben. Gerade in dieser Zeit waren die Anfeindungen zwischen Sussex und dem Rest der Königsfamilie besonders groß. Der Buckingham Palast geht daher davon aus, dass die Sicht des Paares in ihrer Biografie wohl sehr einseitig dargestellt wird. Eine Abrechnung mit der Monarchie sei zu erwarten.

Royal Mehan Markle will mit ihrem Mann mit der britischen Königsfamilie abrechnen. (Symbolfoto) Foto: imago images/i Images

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde 1981 in Kalifornien geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Paar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Am 31. März 2020 trat der Megxit in Kraft

Derzeit lebt sie mit ihrer Familie in Los Angeles USA

Dort müssen sie wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne sein

Die Biografie soll bereits im Juni unter dem Titel „Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan“ (Zu Deutsch: Durch und durch moderne Royals: Die wahre Welt von Harry und Meghan“) erscheinen. Etwa 320 Seiten soll das Buch umfassen. Ob das Buch auch in Deutschland erscheinen wird, ist bisher noch unklar. (kf)