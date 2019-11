Meghan Markle: Klare Anzeichen – sie ist doch nicht etwa...

London. Meghan Markle und Prinz Harry schweben auf Wolke sieben. Traumhochzeit im Mai 2018, nur ein Jahr später wurde die Liebe des britischen Prinzen und der Schauspielerin von der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, gekrönt.

Die drei zeigten sich bei ihrer Auslandsreise in Afrika als glückliche Familie - auch wenn Meghan Markle und Prinz Harry zu dieser Zeit vor allem mit ihrer Doku „Harry & Meghan: An African Journey“ für viel Aufruhr sorgten (hier mehr dazu).

Meghan Markle wird doch nicht...

Nichtsdestotrotz: Bei so viel Idylle innerhalb der Kleinfamilie stellt sich die Frage: Bekommt Archie schon bald ein Geschwisterchen? Beobachtete man die Herzogin von Sussex in den vergangenen Wochen, so fällt ein klares Anzeichen ins Auge, das dafür spricht, dass die Familie bald zu viert und Meghan Markle wieder schwanger sein könnte.

Auffällig: Die ehemalige Schauspielerin trägt derzeit häufig Kleider, die sie während ihrer ersten Schwangerschaft bereits anhatte. Möchte sie mit der Umstandsmode die letzten Schwangerschaftspfündchen kaschieren oder bahnt sich wirklich Baby Nummer zwei an?

+++ Kate Middleton teilt Bild: Fans rasten wegen DIESES Details aus – siehst du es auch? +++

Meghan Markle trägt wieder Umstandsmode

So trug Meghan Markle ein lilafarbenes Kleid im Februar 2018, drei Monate vor der Geburt ihres Sohnes. Das gleiche Kleid trug sie im Oktober dieses Jahres bei einer Veranstaltung in London.

Meghan Markle in ihrem lilafarbenen Kleid. Zu diesem Zeitpunkt war sie hochschwanger. Foto: dpa

Meghan Markle im Oktober 2019 in London Foto: imago images / i Images

Und: Bei einer Auslandsreise im Oktober 2018, als sie gerade im zweiten Monat schwanger war, trug die Herzogin ein blaues Kleid. Bei der Reise durch Afrika im Oktober wieder. Ist sie also wieder schwanger?

Meghan Markle trägt ein blaues Kleid im Oktober 2018 - da war sie bereits schwanger. Foto: dpa

Bei ihrer Ankunft in Südafrika im September 2019 trägt Meghan Markle erneut das blaue Kleid. Foto: imago images

------------------------

Weitere News von den Royals:

Top-Themen des Tages:

------------------------

Insiderin hat krassen Verdacht

Eine royale Insiderin namens Katie Nicholl geht ebenfalls davon aus, dass Familie Sussex schon bald verkünden wird, dass Archie ein Geschwisterchen bekommt. „Entertainment Tonight“ sagte sie im Juli: „Quellen, die dem Paar sehr nahe stehen, haben mir verraten, dass die beiden sich eine große Familie wünschen. Sie wollen unbedingt Geschwister für Archie. Es könnte also durchaus sein, dass sogar noch dieses Jahr verkündet wird, dass Meghan und Harry weiteren Nachwuchs erwarten.“ Mehr dazu hier>>>

Ob es wirklich schon bald so weit sein wird? Wir bleiben gespannt...