Meghan Markle verrät Privates: Ein Moment veränderte alles!

Manchmal beginnt eine Liebesgeschichte nicht mit atemberaubender Romantik, sondern mit einem wilden, spannenden Abenteuer. Meghan Markle gewährt in der neuen Staffel ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ sehr private Einblicke.

Sie spricht über einen ganz besonderen Moment mit Prinz Harry. Dabei geht sie zurück an den Start ihrer gemeinsamen Partnerschaft. Wann wusste sie, dass Prinz Harry der Richtige ist?

Meghan Markle blickt auf einen besonderen Liebesmoment zurück

In ihrer Küche steht die 44-Jährige gemeinsam mit Modeexperte Tan France und plaudert entspannt während der Zubereitung von French Toasts. Plötzlich fragt er: „Gab es einen besonderen Moment, in dem dir klar wurde: ‚Ich liebe diesen Typen‘?“

Meghan Markle zögert keine Sekunde: „Ja. Das war bei unserem dritten Date.“ Was zunächst klingt wie ein Dinner mit Kerzenlicht, entpuppt sich als echtes Abenteuer. Für ihr drittes Treffen reisten Meghan Markle und Prinz Harry nämlich nicht etwa nach London oder Paris, sondern nach Botswana.

Es ging in die Wildnis…

Die Herzogin von Sussex erzählt: „Wir haben uns in Botswana getroffen und fünf Tage lang zusammen gezeltet.“ Zudem erklärt sie, dass das Teilen eines Zelts eine ideale Möglichkeit für ein intensives Kennenlernen bietet.

Für Meghan Markle markierte dieser Moment einen Wendepunkt. Aus Bekanntschaft wurde Nähe und aus Nähe echte Liebe. Es sind Erzählungen, die vielleicht sogar vielen Royal-Fans unbekannt sein dürften. Schlussendlich bleibt es spannend, ob die 44-Jährige bald noch zusätzliche private Details preisgeben wird.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie „With Love, Meghan“ feierte am 26. August 2025 ihre Premiere. Die Zuschauer können dabei ganze acht Episoden und eine Mischung aus dem Montecito-Lifestyle, kreativen Projekten und prominenten Gästen verfolgen.