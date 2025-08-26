Meghan Markle in ihrer Netflix-Show: Unerwartete Details über Prinz Harry

Seit Dienstag (26. August) ist die zweite Staffel von „With Love, Meghan“ auf Netflix verfügbar. Fans dürfen sich dabei auf neue Einblicke in das Leben von Meghan Markle freuen.

Die Herzogin lädt prominente Gäste in ihre Küche ein, gärtnert, zeigt DIY-Projekte und plaudert dabei auch privat aus dem Nähkästchen.

Meghan Markle verrät: Prinz Harry hatte ein sprachliches Problem

In der zweiten Episode kommt besonders Prinz Harry nicht zu kurz: Meghan Markle erzählt der Schauspielerin Mindy Kaling eine süße Geschichte über Harry. Während sie eine italienische Frittata zubereitet, ist Mindy erstaunt, wie gut gewürzt das Gericht schmeckt.

Sie selbst habe das Problem, nie genau die richtige Würzstärke zu treffen. Meghan Markle erklärt daraufhin: „Mein Mann salzt alles, was ihm serviert wird, bevor er es überhaupt probiert hat. Also versuche ich immer etwas zu wenig zu salzen.“

Doch damit nicht genug! Später, als Marienkäfer-Crostinis auf dem Plan stehen, teilt Meghan eine weitere humorvolle Geschichte aus ihrem Alltag.

„Als ich meinem Mann von den süßen Marienkäfern-Crostinis erzählt habe, war er erst verwirrt. In Großbritannien sagt man nicht Lady Bug wie bei uns in den USA, sondern Ladybird, quasi Marien-Vogel“, erklärt sie.

Die Herzogin von Sussex gibt unterhaltsame private Einblicke

Mindy Kaling kommentiert lachend: „Da liegen wir in den Staaten eindeutig richtig. (…) Er sollte das ab jetzt richtig sagen.“ Die Netflix-Show kombiniert Kochen, Bastelideen und private Einblicke in das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry.

Dabei zeigt sich die Herzogin von Sussex sehr nahbar und charmant. Kleine Geschichten wie diese machen die Serie für Zuschauer besonders unterhaltsam und sorgen auch bei Meghan Markle für besondere, einprägsame Momente.