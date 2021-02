Meghan Markle und Prinz Harry: Insider verrät – sie machen es wie William und Kate

Wer hätte das gedacht? Geografisch trennen Prinz William und Prinz Harry gerade fast 9.000 Kilometer. Doch am Valentinstag tun die Brüder genau dasselbe, wie eine Royals-Expertin nun dem „Daily Star“ verriet.

So verbringen Prinz Harry und Prinz William den Tag der Liebe mit ihren Frauen Meghan Markle und Kate Middleton. Klingt jetzt nicht besonders überraschend, denkst du? Ist es aber. So feierten Meghan Markle und Prinz Harry den Tag bislang eher getrennt.

Meghan Markle + Prinz Harry: Valentinstag in Kalifornien

Im vergangenen Jahr beispielsweise musste Prinz Harry am Valentinstag arbeiten. Eine Truppenübung hatte ihn mit den „Royal Marines“ nach Norwegen geführt. Meghan musste den Valentinstag dementsprechend ohne ihren Traumprinzen verbringen.

Meghan Markle und Prinz Harry. In diesem Jahr feiern sie den Valentinstag zusammen. Foto: IMAGO / Starface

Anders war das bei Kate Middleton und Prinz William, sie verbrachten den Tag gemeinsam. In diesem Jahr tun es Harry und Meghan ihnen gleich.

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

----------------------------------------

Wie auch bei den anderen Royals werde es bei Meghan und Harry eine „entspannte Angelegenheit“, so Expertin Brittani Barger gegenüber dem „Daily Star“.

Meghan Markle und Prinz Harry: Die Türen bleiben verschlossen

Was anderes bleibt ihnen auch gar nicht übrig. Schließlich verbietet die Corona-Lage in den USA derzeit größere Feierlichkeiten. „Meghan und Harry können keinen Ausflug machen oder in ein schickes Restaurant gehen, das verbieten die Regeln in Kalifornien“, so Barger.

---------------------

----------------------------------------

Es werde also eher ein Valentinstag hinter „verschlossenen Türen“, so die Expertin. Ganz genauso wie auch bei Kate Middleton und Prinz William.

Richtig feiern dürfen dieses Jahr auch Prinzessin Eugenie und ihre kleine Familie. Schließlich gab es zuletzt Zuwachs. (göt)