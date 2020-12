Meghan Markle: Erster Podcast mit Prinz Harry veröffentlicht! Sogar Archie ist zu hören

Fans von Meghan Markle und Prinz Harry haben bereits darauf gewartet: Die erste Folge des „Archewell Audio“-Podcasts wurde veröffentlicht.

Der Podcast auf Spotify soll Meghan Markle und Prinz Harry Millionen in die Kasse gespült haben und royale Fans glücklich machen. Nun wurde am Dienstag überraschend ein „Holiday Special“ veröffentlicht – in ihrer ersten Podcast-Folge lassen Meghan Markle und ihr Ehemann das Jahr 2020 mit Unterstützung prominenter Gäste Revue passieren.

Meghan Markle: Darum geht es in der ersten Podcast-Folge

Rund 33 Minuten geht das Podcast-Debüt von Meghan Markle und dem Prinzen, in dem jede Menge Stars zu hören sind.

So sprechen unter anderem der britische Musiker Elton John, die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka und die US-Politikerin Stacey Abrams über ihr persönliches Jahr 2020 – und ihre Hoffnungen für 2021.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt und machte dies im November mit einem Essay in der „New York Times“ öffentlich

Doch auch die Sussexes kommen zu Wort, danken den Helfern der Corona-Pandemie. „Wir möchten das Mitgefühl und die Freundlichkeit von Menschen ehren, die so vielen Leuten geholfen haben, durch zu kommen“, sagt Prinz Harry zu Beginn. Und seine Frau ergänzt: „Und gleichzeitig wollen wir diejenigen ehren, die Unsicherheit und undenkbaren Verlust erlebt haben. Wir haben an euch gedacht.“

Meghan Markle teilt persönliche Hochzeitserinnerung

Die US-Amerikanerin und der Brite teilen auch eine persönliche Erinnerung mit ihren Zuhörern: So wird zum Schluss der Podcast-Episode der Gospelsong „This little light of mine“ abgespielt – das Lied lief während der Hochzeit des Paares im Mai 2018.

Meghan Markle und Prinz Harry haben ihre erste Podcast-Folge veröffentlicht – und die ist sehr persönlich. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

„Es war die Musik, die wir spielen wollten, als wir unser gemeinsames Leben begannen“, erklärt die 39-jährige Meghan. „Die Botschaft dieses Songs liegt uns sehr am Herzen. Es geht darum, die Kraft zu nutzen, die jeder von uns in sich trägt, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen“, so Prinz Harry.

Und Meghan macht noch einmal deutlich: „Egal, was das Leben euch entgegen wirft, vertraut uns, wenn wir sagen, dass die Liebe gewinnt.“ Eine klare Andeutung über das turbulente Jahr des Paares, dass sich gegen das britische Königshaus und für seine eigene Familie entschieden hat.

Aber es wird noch persönlicher: Archie, der eineinhalb jährige Sohn der Sussexes, ist am Ende auch noch kurz zu hören. Er scheint seinen Eltern Meghan Markle und Prinz Harry ihren Wunsch „Frohes Neues Jahr“ nachzusprechen, lacht dabei fröhlich. Alle Royals-Fans dürften bei diesem Podcast auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen sein. (kv)