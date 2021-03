Meghan Markle: Keine Tabus mehr! Frau von Prinz Harry schockiert Oprah in TV-Interview

Am 7. März wartet ein gewaltiger Paukenschlag auf die Royals: Das groß angekündigte Interview von Meghan Markle und Prinz Harry wird in wenigen Tagen im Fernsehen ausgestrahlt.

Und dabei soll Meghan Markle so einige erschütternde Details über das Leben als Royal verraten haben.

Meghan Markle soll in TV-Interview kein Blatt vor den Mund nehmen

Eine Woche vor der Ausstrahlung des 60-minütigen TV-Interviews von Meghan Markle und Prinz Harry kursiert bereits ein kurzer Trailer durchs Netz – und der heizt die Fans so richtig an.

Meghan Markle berichtet im Gespräch mit Oprah Winfrey von „unüberwindbaren“ Ereignissen. Foto: IMAGO / Everett Collection, IMAGO / ZUMA Wire

Oprah Winfrey erklärt dem Ehepaar darin, dass es in diesem Gespräch absolut keine Tabus gebe: „Ich möchte nur allen klar machen, dass es kein Thema gibt, das tabu ist.“ Bei dieser Aussage reiben sich die Fans sicherlich schon die Hände. Es verspricht, schmutzig zu werden.

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 14. Februar 2021 machte Meghan Markle ihre zweite Schwangerschaft publik

----------------------------------------

Meghan Markle: Wollten die Royals sie mundtot machen?

Dann will Oprah alle Details wissen und fragt Meghan Markle: „Hast du geschwiegen oder wurdest du zum Schweigen gebracht?“ Eines dürfte dabei allen klar sein: Die Royals kommen in diesem Interview definitiv nicht gut weg.

Meghan Markle und Prinz Harry schütten Oprah ihr Herz aus.

Viel erfahren wir in dem Teaser noch nicht, doch am Ende fasst Oprah Winfrey zusammen: „Ihr habt hier einige ziemlich schockierende Dinge gesagt.“ Was das wohl sein könnte?

----------------------------------------

----------------------------------------

Im Trailer ist die Rede von „nahezu unüberwindbaren“ Ereignissen. Als habe man im Königshaus nur darauf gewartet, dass Meghan Markle die Reißleine zieht. Puh, ganz schön heftige Anschuldigungen.

Was genau Prinz Harry und seiner Ehefrau auf der Seele brennt, erfahren wir in Kürze. Bis dahin können sich Fans die Zeit mit dem herrlich sympathischen Auftritt von Harry in der Late-Night-Show von James Corden versüßen. Mehr dazu hier >>>