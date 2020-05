Meghan Markle: Ex-Kollege packt aus – und lässt kein gutes Haar an der Herzogin! „Sie war...“

Meghan Markle und Prinz Harry: Die royale Liebesgeschichte begann im Sommer 2016, als die beiden von gemeinsamen Freunden zu einem Blind-Date überredet worden waren.

Von da an ging alles ganz schnell: Meghan Markle gab für den Prinzen ihre Schauspielkarriere auf, schmiss ihre Rolle als Rachel in der TV-Anwaltsserie „Suits“ hin und zog von Kanada nach Großbritannien.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Am 31. März 2020 trat der „Megxit“ in Kraft

--------------------

Meghan Markle: Ex-Kollege packt aus

Was wie ein Märchen begann, entpuppte sich schnell als knallhart: Meghan Markle fühlte sich in London nicht wohl, Angestellte aus dem Palast sollen vor der 38-Jährigen die Flucht ergriffen haben, zu herrisch sei sie gewesen, heißt es.

Nun kommt raus: Nicht erst in England soll sich dieses Verhalten der Mutter des kleinen Archie Mountbatten-Windsor eingestellt haben. Denn nun packt ein Ex-Kollege von Meghan Markle aus und lässt kein gutes Haar an ihr.

Meghan Markle „schwierig“ und „anstrengend“

Am Set soll sie „schwierig“ und „anstrengend“ gewesen sein, so ein Videograf zur „Daily Mail“. Zudem soll sie immer ein ganzes Gefolge mitgebracht haben. „Es war wie aus 'Mean Girls'. Ihr Team war eine Clique, sie schauten andere Leute an, lachten über sie und hatten nur miteinander Spaß.“

Ihren Job habe sie gut gemacht – doch hinter der Kamera habe sie sich von einer komplett anderen Seite gezeigt, erklärt der Ex-Kollege von Meghan Markle weiter zur „Daily Mail“. „Sie war eine Prinzessin und eine Diva.“ Harte Worte für die Ex-Schauspielerin!

---------

---------

Herzogin will ihre Füße nicht zeigen

Am Set habe sie eigene Regeln aufgestellt. Eine davon: Ihre Füße durften ohne Schuhe nicht gefilmt werden. Bei ihrer Reise nach Neuseeland im Jahr 2018 mit Prinz Harry lag der Fokus ebenfalls auf den Füßen der Herzogin: Als sie bei einem Besuch von Ureinwohnern die Schuhe ausziehen musste, kam eine Narbe zum Vorschein.

Die Narbe am Fuß von Meghan Markle soll von einer Operation stammen, bei der sie sich ein Überbein entfernen ließ. Foto: imago images / i Images

Diese soll von einer Operation stammen, in der ein Überbein am Großzeh entfernt worden sein soll. (cs)