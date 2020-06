Meghan Markle und Prinz Harry: Traurige Nachrichten! Die beiden müssen ...

Endlich frei und unabhängig leben - das wollten Meghan Markle und Prinz Harry mit ihrem Austritt aus der britischen Königsfamilie erreichen.

Finanzielle Unabhängigkeit, arbeiten für wen und was sie wollen. Leben, wo sie wollen. Doch zwei Monate nachdem die beiden der Krone den Rücken gekehrt haben, sieht alles anders aus, als es sich Meghan Markle und ihr Mann erträumt hatten.

Meghan Markle und Prinz Harry müssen Pläne verschieben

Wie ein Royals-Experte nun verriet, sollen alle Pläne auf Eis liegen. Momentan leben Meghan Markle und Prinz Harry mit ihrem ein Jahr alten Sohn Archie Harrison in der Villa von Produzent Tyler Perry in Los Angeles, der Heimatstadt der Ex-Schauspielerin.

Meghan Markle und Prinz Harry Foto: imago images/PA images

Das ist Meghan Markle:

geboren am 4. August 1981 in Los Angeles

sie wurde durch ihre Rolle in der TV-Serie „Suits“ bekannt

von 2011 bis 2013 war sie mit Trevor Engelson verheiratet

2018 heiratete sie Prinz Harry und wurde Mitglied der britischen Königsfamilie

zur Hochzeit schenkte die Queen dem Paar das Herzogentum von Sussex

im Mai 2019 wurde Meghan Markle Mutter von Sohn Archie

2020 kehrten Meghan und Harry der Krone den Rücken

die Familie lebt in Los Angeles

Seit ihrer Ankunft in den USA - zuvor hatte die kleine Familie mehrere Monate lang in Kanada verbracht - soll das Herzogenpaar von Sussex nach einer eigenen Unterkunft suchen, die sein Zuhause werden soll.

Die beiden kündigten zudem an, eine eigene Charity-Organisation mit dem Namen „Archwell“ launchen zu wollen. Und nicht nur das: Seit ihrem ersten Job nach dem Ausstieg bei Disney erwarteten viele Beobachter, dass der ehemalige TV-Serienstar auch bald wieder einen Job in der Branche annehmen würde.

Kehrt Meghan Markle ins Showbusiness zurück? (Archivbild) Foto: imago images / i Images

Millionen für einzelnen Auftritt

Wie Royals-Experte Russel Myers laut „Express“ nun jedoch in einem Interview mit „Radio New Zealand“ verraten haben soll, sollen diese Pläne stocken. „Sie hatten Riesenpläne, sobald sie in Los Angeles sind. Sie hatten Pläne, sich selbst in die Unternehmerwelt zu begeben und lukrative Jobs anzunehmen, wo sie für einen einzelnen Auftritt Millionen von Pfund erhalten würden.“

Nun müssen sie ihre Pläne verschieben - unter anderem wegen der Corona-Pandemie erklärten Harry und Meghan, vorerst keine weiteren Details zu ihrer Wohltätigkeitsorganisation bekannt geben zu wollen. (cs)