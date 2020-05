Meghan Markle und Prinz Harry: Wollen sie jetzt ausgerechnet DIESES Promi-Paar nachahmen?

Meghan Markle und Prinz Harry sind keine Senior-Royals mehr. Mit der Niederlegung dieses verantwortungsvollen Amtes haben die beiden Pflichten abgegeben und Freiheiten hinzugewonnen.

In Los Angeles kümmert sich das Ehepaar momentan darum, ein neues Leben aufzubauen. Wie es aussieht, soll das nur so von amerikanischem Glamour strotzen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Meghan Markle und Prinz Harry in einer 18-Millionen-Dollar teuren Villa im noblen Stadtteil Beverly Hills unterkommen - in der Nachbarschaft von Hollywoods Elite.

Meghan Markle und Prinz Harry: Ahmen sie SIE nach?

Doch nun könnte sich das Blatt zumindest ein wenig wenden, denn Meghan Markle und Prinz Harry sollen jetzt ausgerechnet ein britisches Ehepaar nachahmen wollen: David und Victoria Beckham. Das berichtet die englische Zeitung „The Sun“. Das Herzogenpaar soll nun die ehemalige Beraterin des Glamour-Ehepaars engagiert haben, Rebecca Mostow. Sie arbeitete zwei Jahre lang für die Beckhams.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Am 31. März 2020 trat der „Megxit“ in Kraft

Ein Insider erklärte dem Blatt: „Rebecca ist äußerst diskret, fleißig und professionell. Sie arbeitet seit Jahrzehnten mit den größten Stars. Sie ist genau das, was Harry und Meghan suchten, und wurde ihnen empfohlen.“

Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 in Windsor. Foto: imago images / Starface

Rebecca Mostow begann 2007, für den Fußballer und seine Ehefrau zu arbeiten, als die beiden wegen seines Vereinswechsels von England nach Kalifornien zogen.

Royals gute Freunde von den Beckhams

Die Beckhams gelten als gute Freunde der britischen Royals, waren sowohl bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton im Jahr 2011 als auch bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle vor rund zwei Jahren unter den Gästen.

Doch die Beckhams sind nicht die einzigen prominenten Kunden von Rebecca Mostow: Auch Seal und der verstorbene Sänger Prince zählten zu ihren Klienten. Bald auch schon Meghan Markle und Prinz Harry? (cs)