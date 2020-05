Meghan Markle: Erschreckende Aussage über die Herzogin – „Sie war überzeugt, dass ...“

Es klingt wie ein Märchen. Doch vermutlich ist auch im Leben von Meghan Markle und Prinz Harry nicht alles golden, auch wenn es noch so schön funkelt in der Glamourmetropole Los Angeles.

Meghan Markle und Prinz Harry wollten raus. Raus aus den strengen Fesseln, die die britische Monarchie ihnen angelegt hatte. Weg von einem Leben, das bestimmt sein würde von Pflichten. Meghan Markle und Prinz Harry wollten ins „Land of the free“.

Meghan Markle: Vermisst Prinz Harry seine Heimat?

Doch während Meghan Markle das Leben in ihrem Heimatland zu genießen scheint, soll es Prinz Harry nicht ganz so gut gehen.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr Baby Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Das führte zu Streit mit Kate Middleton und Prinz William

------------------

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago images

Insider des englischen Königshauses berichten, dass der Prinz seine Heimat vermisst. So erzählte ein enger Freund von Prinz Harry dem „Sunday Times Magazine“: „Er hatte ein viel sichereres Leben in England und kennt niemanden in LA. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen von dem fühlt, was Meghan in Großbritannien empfunden hat - er fühlt sich einsam und richtungslos.“

+++ Florian Silbereisen: Fans fassungslos – Helene Fischer und er sind … +++

Meghan Markle fühlte sich als Opfer einer Verschwörung

Für Meghan soll es sehr schwer in England gewesen sein, so ein Freund des Paares. „Sie war überzeugt, dass es eine Verschwörung gegen sie gab, und so versetzte sie sich im Grunde genommen in Selbstisolation, als sie nach Frogmore zogen.“ Es sei nicht das Leben gewesen, das sie gewöhnt war, so der Freund im „Sunday Times Magazine“.

+++ Helene Fischer gibt offen zu – „Ich bin...“ +++

Dies soll auch ein gewichtiger Grund dafür gewesen sein, dass das Paar seinen royalen Pflichten niederlegte und nach Amerika ging. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Prinz Harry einlebt und es ihm auf Dauer nicht so ergeht wie seiner Frau.