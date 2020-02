Meghan Markle: Heftige Ansage – Queen Elizabeth zwingt sie DAZU

Erst der Rücktritt, jetzt die Konsequenzen: Für Meghan Markle und Prinz Harry bedeutet der Umzug nach Kanada nicht nur, sich von den royalen Pflichten in England zu befreien, sondern beinhaltet für das Ehepaar noch weitaus größere Einschnitte.

Queen Elizabeth II. hat ihrem Enkel und dessen Frau jetzt nämlich ein Verbot erteilt.

Meghan Markle und Prinz Harry ist es von nun an untersagt, ihren Titel „Sussex Royal“ für Werbezwecke zu nutzen.

Meghan Markle: Heftige Ansage – Queen Elizabeth erteilt ihr Verbot

Meghan und Harry haben im Januar 2020 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Foto: imago images / i Images

Für die Queen ist das nach dem offiziell verkündeten Rücktritt im Januar nur ein logischer Schritt. Laut Daily Mail hätte sich das royale Oberhaupt zusammen mit anderen Mitgliedern des Königshauses darauf geeinigt, den Titel in ihrem Branding zu verbieten, da das Wort „königlich“ nicht länger haltbar sei.

„Sussex Royal“ als globale Marke

Ein herber Schlag für die Herzogin und den Herzog von Sussex. Immerhin haben die beiden Stunden damit verbracht, die Marke aufzubauen und eine neue „Sussex Royal“-Webseite zu launchen. Darüber hinaus wurde „Sussex Royal“ als globale Marke für allerhand Produkte und Aktivitäten genutzt, wie zum Beispiel für Kleidung, Bücher, Schreibwaren und vieles mehr.

Jetzt kommt das Paar offenbar nicht drum herum, einen Marken-Relaunch einzuführen. Wie es bei Daily Mail weiter heißt, hätten Meghan und Harry den radikalen Schritt der Queen aber akzeptiert und wollen den „Sussex Royal“-Namen künftig nicht mehr gebrauchen.

Queen Elizabeth II. möchte nicht mehr, dass Meghan und Harry den Namen "Sussex Royal" für Werbezwecke verwenden. Foto: imago images/PA Images

Diesen hatten sie erstmals im Januar 2019 verwendet, beantragten damals das Copywright für „Sussex Royal“ und ihre „Sussex Royal the Foundation oft he Duke and Duchess of Sussex“ in England.

Aktuell wird bereits nach einem Namens-Nachfolger gesucht.