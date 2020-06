Meghan Markle: Ausgerechnet SIE springt ihr jetzt zur Seite

Spätestens seit der Ankündigung, die britische Königsfamilie verlassen zu wollen, bekommen Meghan Markle und Prinz Harry viel Gegenwind.

Ihre Entscheidung und die Tatsache, die Queen vorab nicht ausreichend über die Pläne informiert zu haben, ruft bei vielen Experten und Fans heftige Kritik hervor.

Meghan Markle: Unterstützung aus der Königsfamilie

In einem Interview bekommt Meghan Markle nun Unterstützung und Mitgefühl - von unerwarteter Seite. Gräfin Sophie von Wessex, die Ehefrau von Prinz Edward, dem jüngsten Sohn der Queen.

Gräfin Sophie von Wessex und Meghan Markle, Herzogin von Sussex in Ascot 2018. Foto: imago images / PA Images

Es ist eine große Überraschung, dass die 55-Jährige über den Megxit spricht. Kein Mitglied der Royals hat sich bislang zum Skandal geäußert, nur die Queen höchstpersönlich richtete sich an ihr Volk.

Das ist Gräfin Sophie von Wessex:

geboren am 20. Januar 1965 in Oxford als Sophie Helen Rhys-Jones

sie arbeitete als PR-Managerin

1993 lernte sie Prinz Edward kennen

am 19. Juni 1999 heirateten die beiden in Windsor

sie haben zwei Kinder: Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor (* 2003) und James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, Viscount Severn (* 2007)

Gräfin Sophie und Prinz Edward mit ihren Kindern Lady Louise und Viscount James bei der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry 2018. Foto: imago images / Starface

Sophie von Wessex jetzt zur „Sunday Times“. Auch sie kommt aus bürgerlichem Haus. „Denken Sie daran, ich hatte fünf Jahre lang Zeit, um mich anzupassen“, so die Schwiegertochter von Queen Elizabeth II. Nach einer jahrelangen Beziehung verlobten sich Sophie und Edward, bevor sie 1999 den Bund der Ehe eingingen.

Vom Kennenlernen zum Baby in weniger als drei Jahren

Bei der Ex-Schauspielerin und Prinz Harry ging alles schneller: Im Sommer 2016 lernten sie sich kennen, im November 2017 folgte die Verlobung, die Hochzeit im Mai 2018. Ein Jahr nach der Traumhochzeit war mit Archie bereits das erste Baby da - weniger als drei Jahre nach dem Kennenlernen.

Meghan Markle und Prinz Harry traten weniger als zwei Jahre nach dem Kennenlernen vor den Traualtar. Foto: imago images / ZUMA Press

Meghan Markle habe es nicht einfach gehabt. Doch Sophie habe ihr helfen wollen. Sie sagt: „Wir versuchen alle, einem neuen Mitglied der Familie zu helfen.“ Doch das scheint nicht genug gewesen zu sein, Meghan Markle flüchtete vor dem Medienrummel um ihre Person in die USA, lebt mit Prinz Harry und Archie in ihrer Heimatstadt Los Angeles. Gräfin Sophie wünscht der Familie in der „Sunday Times“: „Ich hoffe, dass sie glücklich werden.“ (cs)