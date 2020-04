Meghan Markle: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht – „Sie besteht darauf ...“

Meghan Markle ging einen mutigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Doch sie plagen auch Zukunftsängste.

Droht jetzt der finanzielle Ruin? Meghan Markle hat große Angst davor. Am Dienstag trat der Megxit in Kraft – jenem groß angekündigten Rückzug von den royalen Pflichten. Doch eines hatte Meghan wohl nicht dabei bedacht!

Denn jetzt wird bekannt, dass Prinz HarrysEhefrau Angst hat, die tragenden Kosten nicht mehr bezahlen zu können, die ihr Luxusleben beinhalten.

Deshalb hat Meghan Markle jetzt nur eine Forderung.

Meghan Markle: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Dabei war es bei der Verkündung ihres Rücktritts als Senior-Royals eine Bitte von Meghan und Harry, finanziell nicht länger vom britischen Königshaus und damit der Queen abhängig zu sein.

Einer der Deals mit der Königin war es, die Sanierungskosten für das Frogmore Cottage im Park von Schloss Windsor, in dem das Paar in England gelebt hat, zurückzuzahlen.

Meghan Markle: Entsetzt über Kosten

Prinz Harry und Meghan Markle haben Kanada endgültig verlassen. Kommt jetzt der finanzielle Ruin? Foto: imago images / i Images

Laut dem britischen Express verriet ein Insider nun gegenüber dem National Enquirer, dass Meghan Markle entsetzt sei über den finanziellen Druck, unter dem sie und Harry nun stünden. Sie wolle deshalb schnellst möglich, dass sich ihr Mann einen Job zulegt.

„Diese Schulden sind ein Rückschlag für ihren ambitionierten Plan, freie Milliardäre zu werden“, so der Insider weiter. „Meghan ist entsetzt darüber, dass ihre Träume, eine Hollywood-Königin zu werden, nun durch diesen finanziellen Albtraum zerstört werden könnten. Und sie besteht darauf, dass Harry handelt und diese Krise meistert.“

------------------

Das ist Meghan Markle:

geboren 1981 in Kalifornien

sie wurde durch die Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

seitdem ist sie Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

2020 verkündete das Paar, der Krone den Rücken kehren zu wollen

Derzeit befindet sich die kleine Familie wegen des Coronavirus in Kanada in häuslicher Quarantäne

------------------

Prinz Harry zu unerfahren in der Jobwelt

Aber: Prinz Harry ist nicht gerade erfahren in der Businesswelt, was die Suche nach einem Job erheblich einschränken könnte, glaubt der Insider.

„Das große Problem ist, dass Harry keine außerordentlichen Fähigkeiten hat, noch nie einen richtigen Job hatte. Er hat keinen Uniabschluss oder spricht eine zweite Sprache. Er hatte nur Militär-Training bislang.“

Der Insider geht sogar so weit in seinen Äußerungen, dass er sich vorstellen könnte, dass diese Krise, die das Paar gerade meistern muss, einen Bruch in ihre Ehe bringen könnte.

In diesem Fall stünde Prinz Harry wohl nicht nur finanziell wieder ganz am Anfang seines Lebens.

Prinz Harry und Meghan Markle unter Beobachtung

Prinz Harry steht jedenfalls auch unter Beobachtung. Beim letzten Zusammentreffen der Royals vor dem Megxit nahm eine Körpersprachen-Experten das junge Paar ganz genau unter die Lupe. Dabei äußerte sie diesen Verdacht >>>