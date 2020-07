Meghan Markle: Herber Tiefschlag für die Herzogin – jetzt kommt raus...

Es ist ruhiger geworden um Meghan Markle und Prinz Harry. Der Megxit ist schon längst kein großes Thema mehr, die beiden Royals scheinen sich in ihrer neuen Heimat Los Angeles eingelebt zu haben.

Lediglich eine Sache könnte noch einmal ordentlich Staub um Meghan Markle und Prinz Harry aufwirbeln. Am 11. August soll in Großbritannien ein Buch über das Paar erscheinen, das die ganze Geschichte rund um den Eintritt der ehemaligen Suits-Schauspielerin in die königliche Familie in einem anderen Licht darstellen könnte.

Meghan Markle: Herber Tiefschlag für die Herzogin

Das Buch mit dem Titel „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern“ der Adelsexperten Omid Scobie und Crolyn Durand, wirbt damit, so intim wie noch nie hinter die Kulissen des royalen Paares geblickt zu haben. Hier soll die „wahre Geschichte“ von Meghan und Harry erzählt werden.

Meghan Markle: Auf Amazon wird das Buch über ihre Beziehung zu Prinz Harry schon vor Veröffentlichung verramscht. Foto: Screenshot Amazon UK

Blöd nur, dass Amazon anscheinend nicht so sehr an den Erfolg des Werkes glaubt. Denn schon vor der Veröffentlichung am 11. August 2020 hat der Online-Händler den Preis von „Finding Freedom“ von 20 Pfund auf 13,60 Pfund gesenkt. Wohlgemerkt für die Hardcover-Version. Für Amazons Bookreader „Kindle“ kostet „Finding Freedom“ nur 9,99 Pfund und als Audiobook ist die Biografie sogar kostenlos.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Buch wird auf Amazon verramscht

Ein herber Tiefschlag für Meghan Markle, schließlich verdeutlicht die Reduzierung, dass ihr Stern in Großbritannien immer weiter sinkt. So weit sogar, dass ihr Buch noch vor Veröffentlichung verramscht wird.

Die Preise aus England gelten nebenbei auch für Deutschland. Auch auf der deutschen Amazon-Plattform kostet die Hardcover-Version nur noch 15,91 Euro.

Zuletzt tauchte der Name von Meghan Markle auf einer Liste auf. Doch halt, irgendwas stimmt doch da nicht. Sie ist doch nicht etwa..?

Doch es gibt auch noch gute Nachrichten von den Royals. Prinzessin Beatrice und ihr Mann haben heimlich geheiratet. Warum nun alles so schnell ging, liest du hier.