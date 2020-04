Meghan Markle: Irres Gerücht! Wird die Herzogin etwa...?

Meghan Markle und Prinz Harry: Für die beiden war das bislang ereignisreiche Jahr wegen des Coronavirus zusätzlich spektakulär.

Zuerst die Bekanntgabe, als Senior Royals zurückzutreten, dann der Umzug nach Kanada, die Abschiedstour durch England, der Austritt aus der Königsfamilie, der Umzug nach Los Angeles.

In häuslicher Isolation in ihrem neuen Anwesen in Malibu können sich Meghan Markle und Prinz Harry nun erst einmal erholen von den anstrengenden letzten drei Monaten. Oder?

Meghan Markle schmiedet Karriere-Pläne

Nicht ganz. Denn die beiden brauchen einen Plan, wie sie in Zukunft in finanzieller Unabhängigkeit von der Krone leben wollen. Besonders Meghan Markle soll aber schon genaue Vorstellungen haben. Die Ex-Schauspielerin soll nämlich ihr altes Leben zurück und wieder ins Filmbusiness einsteigen wollen.

Und wer könnte da besser helfen als eine, die in Hollywood seit Jahren ein Superstar ist? Ja, richtig gelesen, die 38-Jährige soll sich nun jemand ganz Besonderen ins Boot holen, um die Karriere zu pushen: Keine Geringere als Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie soll die Mentorin der Ehefrau von Meghan Markle werden! Das berichtet das australische Portal „New Idea“.

Wird Angelina Jolie Meghan Markles Mentorin? Foto: imago images / Matrix

Demnach sollen sich die beiden im echten Leben erst ein paar mal begegnet sein - doch über E-Mail und Zoom sollen sie in engem Kontakt stehen und dabei gemerkt haben, wie sehr sie einander „respektieren“.

Wird Angelina Jolie Meghans Mentorin?

Ein Insider erklärt: „Es ist ein offenes Geheimnis, dass Meghan seit Jahren so sein will wie Angie.“ Die Herzogin soll von der Schauspielerin beeindruckt sein, weil sie sowohl beruflich als auch privat so vieles erreicht hat.

„Ihre Arbeit für den guten Zweck und die UN, aber auch wie gut sie es managt, eine Balance zwischen ihrer Karriere und der Erziehung ihrer sechs Kinder zu finden“, so der Insider weiter zu „New Idea“.

Meghan Markles Freunde in Hollywood

Meghan freue sich, mit Angelina Jolie zusammenzuarbeiten und eine bedeutungsvolle Freundschaft zu entwickeln.

George und Amal Clooney bei der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry 2018 in Windsor. Foto: imago images / Starface

Es wäre nicht die erste Hollywood-Freundschaft für Meghan Markle. Auf ihrer Hochzeit waren unter anderem George und Amal Clooney und Meghan Markles Ex-Kollegen aus der Fernsehserie „Suits“ dabei. (cs)