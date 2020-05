Meghan Markle und Prinz Harry: Geheimnis gelüftet! DAS sollte nicht rauskommen ...

Meghan Markle und Prinz Harry werden trotz ihres Ausstiegs aus der britischen Königsfamilie auf Schritt und Tritt verfolgt. Dass sie jetzt in Los Angeles leben, wo es vor Paparazzi nur so wimmelt, dürfte nicht unbedingt helfen.

Doch eine Frage stellen sich viele Beobachter der beiden Royals: Wie kamen Meghan Markle und Prinz Harry von Kanada, wo sie zunächst mehrere Monate lang lebten, unbeobachtet in ihre neue Heimat? Dieses gut gehütete Geheimnis will die „Daily Mail“ nun gelüftet haben.

Meghan Markle und Prinz Harry: Geheimnis gelüftet

Wie die britische Boulevard-Zeitung berichtet, soll das Ehepaar gemeinsam mit Sohn Archie, der am Mittwoch seinen ersten Geburtstag feierte, klammheimlich in den Morgenstunden mit einem Luxus-Privatjet von Vancouver Island nach Kalifornien geflogen sein. Eigentümer des 150 Millionen Dollar teuren Flugzeuges (rund 138 Millionen Euro) ist dem Bericht zufolge Tyler Perry.

In der 18 Millionen Dollar teuren Villa von Produzent Tyler Perry sollen Meghan Markle und Prinz Harry leben. Foto: imago images / Pacific Press Agency

Das ist Meghan Markle:

geboren am 4. August 1981 in Los Angeles

sie ist Ex-Schauspielerin und Herzogin von Sussex

ihren Durchbruch schaffte sie mit der TV-Serie „Suits“

im Mai 2018 heiratete sie Prinz Harry und ist seitdem Mitglied der britischen Königsfamilie

im Mai 2019 wurde Sohn Archie geboren

im Januar 2020 erklärten Meghan und Harry ihren Rücktritt von den Senior-Royals

der „Megxit“ trat am 31. März in Kraft

Und das ist noch nicht alles: In Beverly Hills sollen Meghan Markle und Prinz Harry auch im Haus des Produzenten leben, den sie vermutlich über ihre gemeinsame Freundin Oprah Winfrey kennen. Haus klingt als Bezeichnung der Unterkunft allerdings untertrieben - kostet die Villa rund 18 Millionen Euro (16,6 Millionen Euro). Das Anwesen hat acht Schlafzimmer, zwölf Badezimmer und befindet sich in einer exklusiven Gegend in Los Angeles.

Ehepaar sucht eigene Villa

Dauerhaft dort wohnen bleiben will die Familie aber nicht. Wie die „Daily Mail“ berichtet, sollen sich die beiden in Ruhe nach einer eigenen Villa umsehen.

In der Vergangenheit wurden Meghan Markle und Prinz Harry oftmals heftig kritisiert, weil sie immer wieder mit Privatflugzeugen durch die Welt jetteten - gleichzeitig aber immer wieder betonen, wie wichtig ihnen Umweltschutz sei. (cs)