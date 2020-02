Meghan Markle: Mega-Schock! Die Herzogin und Harry werden sich...

Das dürfte der Queen gar nicht gefallen! Erst gaben Meghan Markle und Prinz Harry ihren Rücktritt bekannt, dann den Umzug nach Kanada und jetzt das: Die Royals haben offenbar nicht vor, lange an einem Ort zu verweilen. Auch wenn dieser Ort die nötige Ruhe einbringt, nach der sich das Paar doch so sehr gesehnt hatte.

Wie jetzt mehrere Medien berichten, wollen sich Meghan Markle und ihr Ehemann plötzlich in Los Angeles, also an der Westküste der USA, niederlassen und dort eine Bleibe suchen. Etwa ein Plan von Meghan, in Hollywood ganz groß rauszukommen?

Meghan Markle sorgt für Mega-Schock! Die Herzogin und Harry werden sich...

Oder wie sonst könnte man sich das Vorhaben der Royals erklären? Schließlich beteuerten Meghan und Harry doch inständig, Abstand vom Trubel und der Presse zu wollen. Ein Ort wie L.A., DER Filmmetropole schlechthin, wo die Paparazzi-Dichte fast am höchsten ist, ist aber nicht gerade eine Ruhe-Oase.

Meghan und Harry suchen sich ein zweites Haus. Foto: imago images / i Images

Meghan und Harry suchen Haus in L.A.

Ein Vertrauter des Paares verriet nun gegenüber dem People-Magazin: „Sie lieben es, in Kanada zu sein, aber sie schauen sich auch nach Häusern in L.A. um. Sie würden gerne Häuser an beiden Orten haben.“

Immerhin: Los Angeles ist die Heimatstadt von Meghan. Hier fing im Jahr 2002 auch ihre Karriere als Schauspielerin an. Hier leben auch ihre engen Freunde.

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

Meghan und Harry glücklich in Kanada

Prinz Harry, Meghan Markle und Baby Archie. Foto: imago images

Nichtsdestotrotz seien Meghan und Harry gerade sehr glücklich in ihrem Anwesen in Kanada.

„Sie genießen das ruhige Leben. Sie machen lange Spaziergänge, machen Yoga und Meghan kocht“, erzählt die Quelle gegenüber People weiter. „Sie sind richtige Stubenhocker, die es lieben, mit Archie und den Hunden zu chillen.“

Das könnte sich schon bald ändern. Vielleicht sind es noch die letzten Ruhemomente vor dem großen Hollywood-Sturm, der eventuell schon bald auf die beiden Noch-Royals zukommen könnte…