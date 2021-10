Meghan Markle und Prinz Harry: Schock-Nachricht – jetzt droht ihnen DAS

Greift Thomas Markle, der Vater von Meghan Markle und Schwiegervater von Prinz Harry, nun zum äußersten Mittel? Es scheint so. Demnach verriet Thomas Markle in der TV-Show „Good Morning Britain“ nun, dass er eine Klage gegen das Paar anstrebe.

Doch was genau will der Vater von Meghan Markle denn überhaupt einklagen? Es geht darum, dass Meghan und Prinz Harry Thomas bislang den Zugang zu den Kindern Lilibet und Archie verweigert haben. Markle will nun vor Gericht erwirken, dass er seine Enkelkinder sehen dürfe. Er lasse dies gerade von seinen Anwälten prüfen, so der 77-Jährige.

Meghan Markle und Prinz Harry: Droht ihnen eine Klage

Zudem verriet Thomas Markle im TV, dass er weiterhin Interviews gebe und darin Interna verrate, bis seine Tochter wieder mit ihm spreche.

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

----------------------------------------

„Irgendwann wird sie wieder anfangen, mit mir zu sprechen“, ist Markle sicher. Ihr Verhalten jetzt sei zu „kindisch“ und „albern“, dass sie das noch lange durchhalte, zitiert ihn „The Sun“.

Meghan Markle: Ihr Vater fordert DAS

Markle weiter: „Es ist jetzt die Zeit gekommen, wieder miteinander zu reden. Die Kinder werden sonst aufwachsen, ohne zu wissen, dass sie zwei Familien haben. Das ist jetzt eine größere Sache als nur ich und meine Tochter. Das sind jetzt ich, meine Tochter, ihr Mann und zwei Babys. Also ist es Zeit, etwas zu tun.“

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: IMAGO / MediaPunch

Ob das der richtige Weg ist? Man wird sehen. Bislang hat sich Meghan Markle noch nicht zu den Worten ihres Vaters geäußert.

----------------------------------------

Mehr zu Meghan Markle:

Meghan Markle und Prinz Harry: Bittere Klatsche bei Preisverleihung – „Größtenteils Propaganda”

Meghan Markle: Enthüllt! Diesen Vornamen will die Herzogin aus der Öffentlichkeit raushalten

Meghan Markle: ER schwört Rache – „Es wird ein Albtraum“

----------------------------------------

Dieses Protz-Foto von Meghan Markle sorgte zuletzt für richtig Ärger.