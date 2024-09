Meghan Markle und Prinz Harry gehen radikalen Schritt – der Grund ist traurig

Meghan Markle und ihr Gatte Prinz Harry stehen ununterbrochen im Rampenlicht, genießen viel Aufmerksamkeit. Doch weltweite Berühmtheit hat auch seine Schattenseiten – besonders, wenn es die eigenen Kinder betrifft.

Seit dem Megxit im Jahr 2020 leben Meghan Markle und Prinz Harry in den USA, haben ihren royalen Status offiziell verloren. Trotzdem genießen sie nach wie vor eine große Medien-Relevanz, schreiben gefühlt täglich neue Schlagzeilen. Doch ihre Kindern Archie (5) und Lilibet (3) stehen – im Gegensatz zu ihren Cousins und Cousinen – nicht in der Öffentlichkeit.

Meghan Markle und Prinz Harry müssen ihre Kinder schützen

Und das hat einen traurigen Grund. Ein Freund der 43-Jährigen will wissen: Sie und ihr 39-jähriger Ehemann sind in großer Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder! „Die Kinder von William zum Beispiel sind viel sicherer, auch wenn sie erkennbar sind“, wird der Insider von „US Weekly“ zitiert.

„Dieser Schutz besteht nicht für Meghans Kinder. […] Sie würden kein sicheres Leben führen.“ Der radikale Schritt, ihre Kinder so unter Verschluss zu halten, dient also einzig und allein der Sicherheit. Und das soll auch der Grund sein, weswegen Archie und Lilibet nicht in der bald erscheinenden Netflix-Show ihrer Eltern zu sehen sein werden.

Meghan Markle und Prinz Harry brachen mit Royals-Tradition

