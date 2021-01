Meghan Markle und Prinz Harry: DAMIT werden sie zu einem riesigen Problem für Kate Middleton und Prinz William

Für Meghan Markle und Prinz Harry scheint alles nach Plan zu laufen. Das Ehepaar führt endlich das Leben, auf das sie so lange hingearbeitet haben.

Meghan Markles Schwager Prinz William und seine Frau Kate Middleton müssen dafür umso mehr beweisen, was sie zu Vorzeige-Royals macht. Der freie Lebensstil seines Bruders könnte für den Thronfolger schon bald zu einem ernsten Problem werden.

Meghan Markle: Warum sie Kate und Prinz William schadet

Es ist wohl ein ewiges Hin und Her: Mal heißt es, Meghan Markle, Kate Middleton und die Brüder würden sich wieder annähern und im nächsten Moment stehlen Prinz Harry und seine Frau den Royals in England erneut die Show.

Und genau das soll für Kate Middleton und Prinz William zu einem riesigen Problem werden. Denn während sie ihr Bestes geben, um das traditionelle Bild der Royals zu wahren, laufen ihnen Meghan und Harry langsam, aber sicher den Rang ab.

Kate Middleton und Prinz William müssen sich schleunigst etwas überlegen, um relevant zu bleiben. Foto: imago images

Während die Schauspielerin und ihr Gatte in den USA einen Mega-Deal nach dem nächsten ergattern (Netflix, Spotify & Co.), arbeiten Prinz William und Kate Middleton weiterhin nach dem altbewährten Prinzip.

Meghan Markle & Prinz Harry punkten mit persönlichen Geschichten aus ihrem Alltag

Doch mit ihren typischen Auftritten in der Öffentlichkeit können die beiden nicht mehr lange mithalten, wie Royals-Experte Duncan Larcombe befürchtet. Das Programm, das Harry und Meghan auffahren, sei deutlich interessanter geworden.

„Wenn 50 Millionen Menschen Harry dabei zusehen, wie er über Bio-Joghurt spricht – oder was auch immer er verkaufen möchte – und 5.000 Personen seinem Bruder Prinz William, dem zukünftigen König, dabei zusehen, wie er einen Supermarkt in Hemel Hempstead oder so eröffnet, dann ist es ein Problem“, so der Autor gegenüber „True Royalty TV“.

Prinz Harry und Meghan Markle machen ihren Royals-Status zu Geld. Foto: imago images

So haben Harry und Meghan ihren Megxit zu Geld macht

Prinz Harry und Meghan Markle sollen die Royals ziemlich an der Nase herumgeführt haben. Zunächst behaupteten sie, sie wollten sich von der Königsfamilie distanzieren, um mehr Privatsphäre für sich und ihren Sohn zu erhalten. Nun wird Larcombe zufolge klar: „Es war der größte Royals-Ausverkauf in der Geschichte der Familie.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter

Mit ihrem Ruf als Royals-Aussteiger haben Meghan Markle und Prinz Harry viel Geld verdient. Das Interesse an dem Ehepaar ist schließlich groß, da jeder darauf hofft, dunkle Geheimnisse über die Königsfamilie zu erfahren.

