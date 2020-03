Meghan Markle: Expertin mit krasser Vermutung - will die Herzogin etwa ...?

London. Es war der letzte offizielle Termin von Meghan Markle und Prinz Harry als Senior Royals. Vor rund einer Woche, am 9. März, nahm das Ehepaar am Gottesdienst im Rahmen des Commonwealth Day in Westminster Abbey, London, teil.

Kurze Zeit später reiste Meghan Markle wieder zurück nach Kanada, wo sie mit dem Prinzen und dem gemeinsamen Sohn Archie (10 Monate) lebt. Dort will sich das Paar Ruhe gönnen, abseits vom königlichen Trubel und der Krone.

Meghan Markle hat Prinz Harry fest im Griff

Doch auch wenn sie sich ein Leben fern von Blitzlichtgewitter und Presse wünschen - so einfach ist das nicht. Die beiden bleiben weiterhin in aller Munde. So hat eine Körpersprache-Expertin nun den letzten Auftritt von Meghan Markle und Prinz Harry analysiert - und dabei etwas Grundlegendes festgestellt.

Sieht man sich die beiden an, fällt auf: Das Herzogenpaar von Sussex hält stets Händchen. Ob auf dem Weg zur Kirche, bei einer glamourösen Abendveranstaltung - die Ex-Schauspielerin hat ihren Ehemann fest im Griff. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn laut Körpersprachenexpertin Judi James hat das Einiges zu bedeuten. Sie erklärt der "Daily Mail": "Sie drückt damit Besitz aus und stellt klar: Sie hat das Sagen, wenn es um Harry geht."

Das ist Meghan Markle:

geboren 1981 in Kalifornien

sie wurde durch die Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

seitdem ist sie Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

2020 verkündete das Paar, der Krone den Rücken kehren zu wollen

Auch am Rücken fasse Meghan Markle ihren Mann häufig an. "Eine Hand am Rücken wird kaum bemerkt, sie kann aber durchaus in eine Richtung lenken", so die Expertin weiter. Es sei eine elterliche Geste, die den Wunsch nach Kontrolle und Steuerung ausdrücke. Und weiter erklärt Judi James der "Daily Mail": "In der Politik ist es als Geste der Macht bekannt: Einer tut es und zeigt damit, dass er über dem anderen steht."

Körperliche Nähe zu zeigen, ist bei den Royals eigentlich nicht erlaubt - es entspricht nicht der strengen königlichen Etikette. (cs)