Meghan Markle: Herber Rückschlag – jetzt kommt DAS ans Licht

Die Diskussionen um das Interview von Meghan Markle und Prinz Harry mit US-Talk-Ikone Oprah Winfrey wollen einfach kein Ende nehmen.

Nachdem in der vergangenen Woche schon nahezu jedes mögliche Detail über das Gespräch von Meghan Markle und Oprah Winfrey ausführlich diskutiert wurde, könnte es nun einen herben Rückschlag für Meghan und Harry gegeben haben.

Meghan Markle und Prinz Harry: Droht ihnen nun DAS?

Demnach könnte das Interview, das bereits aufgezeichnet war, noch einmal wiederholt werden müssen, wie die „Sun“ berichtet. Schuld daran sei ausgerechnet Queen Elizabeth II.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: IMAGO / i Images

Die hatte am vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass Meghan Markle und Prinz Harry durch ihren Rücktritt bei den Royals ihre kompletten Titel verlieren werden. Ein Fakt, der so in dem Interview überhaupt keine Beachtung findet – einfach weil er noch nicht aktuell war, als das Interview aufgezeichnet wurde.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 14. Februar 2021 machte Meghan Markle ihre zweite Schwangerschaft publik

Eine Quelle verriet der „Sun“: „Als der Herzog und die Herzogin sprachen, war noch nicht vorgesehen, dass sie ihre Titel verlieren würden. Sie hatten das nicht kommen sehen und waren noch in ihren alten Rollen.“

Meghan Markle und Prinz Harry: Mit der Reaktion der Queen hatten sie nicht gerechnet

Würde das Interview jedoch noch einmal aufgezeichnet, würde dieser Punkt eine wichtige Rolle einnehmen, so die Quelle der „Sun“.

Und weiter: „Die Dinge haben sich extrem verändert, seit sie bei Oprah Winfrey saßen und ihre Herzen ausschütteten.“ Es sei nun in der Diskussion, ob zumindest Teile des Interviews komplett neu aufgezeichnet werden müssten. Für Meghan Markle und Prinz Harry sicherlich keine leichte Situation. Und im Zwist mit der Familie wohl auch ein herber Rückschlag.

