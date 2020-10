Meghan Markle und Prinz Harry: Verrückte Hochzeitsgeschichte kommt ans Licht – DAS hat George Clooney damit zu tun

Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry war ein glanzvoller Höhepunkt in der Beziehung des royalen Paares.

Neben den weltberühmtem Hauptpersonen Meghan Markle und Prinz Harry fanden sich auch jede Menge Stars unter den Hochzeitsgästen im Mai 2018 in Windsor Castle wieder – doch dabei scheint manches gute Verhältnis mehr Schein als Sein gewesen zu sein, wie ein ein berühmter Hochzeitsgast jetzt enthüllte.

Meghan Markle und Prinz Harry: So steht George Clooney zu dem Brautpaar

Der 19. Mai 2018 war nicht nur für Meghan Markle und Prinz Harry ein besonderer Tag – auch viele Stars und Sternchen schmissen sich an diesem Tag in Schale, um der königlichen Hochzeit beizuwohnen.

Darunter David und Victoria Beckham, Tennisprofi Serena Williams – und US-Star George Clooney mit Ehefrau Amal.

Dass das Paar an der Hochzeit in Windsor teilnahm, dürfte damals niemanden überrascht haben. Schließlich war US-Amerikanerin und Braut Meghan selbst im Schauspiel-Business tätig.

Schauspieler George Clooney mit seiner Frau Amal bei der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry im Mai 2018. Foto: imago stock&people gmbh

Doch trotz des prächtigen, farbenfrohen Auftritts von George und Amal Clooney kam jetzt heraus, dass die beiden eigentlich keinen Bezug zu dem Hochzeitspaar hatten, wie der US-Star jetzt verriet.

Meghan Markle und Prinz Harry: „Wir kennen sie nicht“

Laut „The Sun“ behauptete Autorin Rachel Johnson, dass ein anderer Gast – eine ehemalige Mitbewohnerin von Prinzessin Diana – das Paar vor der Hochzeitszeremonie fragte, woher es Meghan Markle und Prinz Harry kennen würde.

Die überraschende Antwort der Clooneys: „Wir kennen sie nicht“.

Das habe sich aber seitdem geändert – schon kurz nach der Hochzeit sollen die Frischvermählten George und Amal in ihrer Villa am Cormer See besucht haben. Während eines dreitätigen Aufenthalts im Sommer 2018 sollen Meghan Markle und Amal viel Zeit am Pool und mit den Clooney-Zwillingen verbracht haben – Prinz Harry und George Clooney beschäftigten sich mit Motorrädern, so „The Sun“.