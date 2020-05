Meghan Markle: Unfassbare Aussage – das Leben in England war wie ...

Das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry in England - eine kurze Angelegenheit.

Als die Verlobung des Paares im November 2017 bekannt gegeben wurde, zog die Ex-Schauspielerin von Kanada nach London. Ein Apartment im Kensington Palace wurde für Meghan Markle und ihren zukünftigen Ehemann renoviert. Gleich neben Kate Middleton, Prinz William und deren Kindern sollte das Paar einziehen.

Meghan Markle: Kensington Palace, Frogmore Cottage, Kanada, LA

Doch lange lebten die beiden nicht in Kensington. Streitigkeiten mit William und Kate sollen dazu geführt haben, dass Meghan Markle und Prinz Harry schnell wieder auszogen.

Nur kurze Zeit lebten Meghan Markle und Prinz Harry im Kensington Palace in London. Foto: imago images / PPE

Dabei habe alles so gut angefangen. Kate Middleton habe die beiden herzlich begrüßt, als sie in den Kensington Palast zogen, heißt es. Ein Insider erklärt laut „Daily Mail“: „Kate ist eine der nettesten Royals und ihr ist das Leben in dem riesigen Apartment nicht zu Kopf gestiegen - zumindest nicht allzu sehr. Sie ist nett zu ihren Angestellten und sie war auch sehr herzlich, als Meghan kam.“

Doch dann habe Meghan Markle bald realisiert, dass sie zwar eine Herzogin ist - aber nicht die Frau eines künftigen Königs. „Spannungen waren vorprogrammiert“, so die Quelle weiter.

Kate Middleton und Meghan Markle sollen sich nicht gut miteinander verstehen. Foto: imago images / Paul Marriott

Prinz Harry liebte Leben in Frogmore Cottage

Nächster Halt war Frogmore Cottage. Das Haus in Windsor schenkte Queen Elizabeth ihrem Enkel und seiner Frau zur Hochzeit im Mai 2018. Wieder wurde renoviert - rund fünf Millionen Pfund mussten die britischen Steuerzahler dafür blechen.

Wie wir alle wissen, hielten es Prinz Harry und Meghan Markle aber auch auf dem Landsitz nicht lange aus. Etwas mehr als anderthalb Jahre nach der Hochzeit gaben sie ihren Rücktritt bekannt, wohnen mittlerweile nach einem mehrmonatigen Zwischenstopp in Kanada jetzt in der Heimatstadt der US-Amerikanerin, Los Angeles.

Das ist Meghan Markle:

geboren am 4. August 1981 in Los Angeles

sie ist Ex-Schauspielerin und Herzogin von Sussex

ihren Durchbruch schaffte sie mit der TV-Serie „Suits“

im Mai 2018 heiratete sie Prinz Harry und ist seitdem Mitglied der britischen Königsfamilie

im Mai 2019 wurde Sohn Archie geboren

im Januar 2020 erklärten Meghan und Harry ihren Rücktritt von den Senior-Royals

der „Megxit“ trat am 31. März in Kraft

Das denkt Meghan Markle über England

Dass sich Meghan Markle in England nicht wohlfühlte, daraus machte die Herzogin von Sussex kein Geheimnis. Doch nun kommt raus, was sie wirklich über die Heimat ihres Ehemannes Prinz Harry denkt.

Frogmore Cottage in Windsor Foto: imago images / PA Images

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll die 38-Jährige kein gutes Haar an Windsor lassen. Dem Bericht zufolge erklärt ein Insider des Kensington Palastes: „Meghan hat realisiert, dass dort zu leben so ist, als wäre sie in der russischen Steppe.“ Harte Worte! Prinz Harry habe das Leben in Frogmore Cottage geliebt, „doch Meghan war bewusst, dass es klein war im Gegensatz zu der Wohnung, in der Kate und William leben.“ (cs)