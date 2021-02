Meghan Markle und Prinz Harry: Enthüllt! Diese Pläne hatte die Queen für das Paar – sie dürften überraschen

Schon fast ein Jahr ist es her, dass Meghan Markle und Prinz Harry der britischen Krone den Rücken gekehrt haben. Am 31. März jährt sich der Megxit zum ersten Mal.

Meghan Markle und Prinz Harry leben mittlerweile gemeinsam mit Sohn Archie (21 Monate) in Kalifornien und führen dort ein unabhängiges Leben. Deals mit Spotify und Netflix, eine eigene Organisation, keine Verpflichtungen dem britischen Volk gegenüber.

Meghan Markle und Prinz Harry: Diese Pläne hatte die Queen für sie

Doch nun kommt raus: Queen Elizabeth II. soll sich viele Gedanken gemacht haben, wie das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry als Royals hätte aussehen können. Es dürfte manch einen überraschen.

Was das Herzogenpaar von Sussex erwartet hätte, wäre es nicht ausgestiegen, verrät Autor Robert Lacey in seinem Buch „Battle Of Brothers: William, Harry And The Inside Story Of A Family In Tumult“, aus dem ein Auszug in der „Daily Mail“ erschienen ist.

Meghan und Harry haben sich gegen den Vorschlag der Queen entschieden. (Archivbild) Foto: picture alliance / John Rainford/Cover Images | Cover Images

Royals-Experte über mögliches Leben von Meghan Markle

Darin zeigt der Royals-Experte auf, wie anders das Leben von Meghan und Harry hätte laufen können. Demnach hätte sich die Monarchin gut vorstellen können, dass das Paar ein bis zwei Jahre in Südafrika leben könnte. Der Königin sei klar gewesen, dass die beiden ein „normaleres“ Leben führen wollten, als es als Senior Royal eigentlich möglich ist.

Daraufhin habe sich Elizabeth II. daran erinnert, wie sie die Jahre 1949 bis 1951 verbrachte, als Prinz Philip als Marineoffizier auf Malta stationiert war. Zu dieser Zeit sei die damalige Prinzessin oft zu ihrem Ehemann geflogen, was ihre Beziehung gestärkt habe.

Prinz Philip und Queen Elizabeth auf Malta 1949. Foto: picture alliance / empics | PA

„Ein sehr persönliches Zeichen ihres Vertrauens“

Auch Meghan Markle und Prinz Harry sollten die Chance bekommen, Zeit für sich zu haben, bevor sie voll für die Royals arbeiten. Lacey schreibt laut „Daily Mail“: „Die Queen wollte dem Paar etwas mit Ehre und Verantwortung anbieten, indem sie ihnen eine Rolle in einer ihrer geliebten Nationen im Commonwealth gibt - es ist ein sehr persönliches Zeichen ihres Vertrauens.“

Die beiden Aussteiger hätten sich sehr für die Möglichkeit interessiert - sich am Ende aber bekanntermaßen dagegen entschieden. (cs)