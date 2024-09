Meghan Markle: Sie macht es absichtlich – es geht um Diana

Meghan Markle steht in Großbritannien und auch bei vielen Royals-Fans nicht gerade hoch im Kurs. Als ehemalige Schauspielerin entspricht sie in den Augen vieler nicht den traditionellen Erwartungen an ein Mitglied der Königsfamilie. Auch in der Presse kam sie seit der Hochzeit mit Prinz Harry nicht immer gut davon.

Als das Paar vor rund vier Jahren in die USA auswanderte und sich von seinen royalen Pflichten zurückzog, schien der Bruch mit den Fans und dem britischen Königshaus endgültig. Dennoch sorgt die Herzogin von Sussex immer wieder für Aufsehen und gerät deshalb ins Kreuzfeuer der Kritik. Aktuell steht Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, im Mittelpunkt der Diskussionen.

Expertin wird zu Meghan Markle deutlich

Eine Royal-Expertin hat nun angedeutet, dass Meghan Markle mit ihrem Modegeschmack absichtlich Prinzessin Diana nacheifert, wie der „Mirror“ berichtet. Charlotte Griffiths ist fest davon überzeugt, dass die Herzogin von Sussex sich in ihrem Stil an der verstorbenen Mutter von Prinz Harry orientiert und dies auch offen ausspricht.

So erklärt sie: „Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Es gibt 10.000 Bilder von Diana und 10.000 Bilder von Meghan und man könnte wahrscheinlich einige Dinge durch Zufall vergleichen.“

Meghan Markle: Sie tut es absichtlich

Griffiths geht sogar so weit, dass sie Meghan beschuldigt, absichtlich der verstorbenen Prinzessin Diana nachzustreben: „Ich glaube, sie macht das schon die ganze Zeit, und ich glaube nicht, dass sie ein Geheimnis daraus macht. Ich glaube, dass sie manchmal absichtlich Diana nacheifert.“

Die Royal-Expertin hebt dazu Meghans Einfluss auf Harry hervor: „Wir wissen, dass sie Harry in der Anfangsphase ihrer Beziehung zu Harry dazu ermutigt hat, viel über ihre Mutter und seine Mutter nachzudenken, und sie hat Diana oft in Gesprächen erwähnt, und ich glaube, sie bezieht sich auf Diana. Ich denke, sie ist glücklich über diese Assoziation.“

Diana wurde nicht ohne Grund als die „Prinzessin des Volkes“ betitelt. Schließlich baute sie zu den Menschen stets eine tiefe Verbindung auf und galt als absoluter Royal-Liebling. Kein Wunder, dass Meghan Markle danach strebt, diesen Eigenschaften gerecht zu werden.