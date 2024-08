Meghan Markle: Unglaubliches Schmuckstück – es war bislang nur dreimal öffentlich zu sehen

Einfach aufstehen und sich etwas aus dem Kleiderschrank fischen? Das ist bei den britischen Royals wohl eher untypisch. Die Königsfamilie rund um Kate Middleton, Prinz William und Co. sendet gerne mal geheime Botschaften mit der Wahl ihrer Garderobe. Auch Meghan Markle trug das ein oder andere Mal etwas mit Geschichte. An einem ihrer schönsten Tage wurde sie sogar mit einem seltenen Schmuckstück gesichtet.

Meghan Markle trägt raren Ring

Am 19. Mai 2018 blickte die ganze Welt nach London. Dort fand die große Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle statt – mit großem Medientrubel und Millionen Schaulustigen. Nach der offiziellen Zeremonie ging es für das frisch vermählte Paar dann zur privaten Feier.

Dazu haben sie sich selbstverständlich umgezogen. Doch nicht nur das Kleid von Meghan Markle ist ein anderes. Die Ehefrau von Harry hat auch anderen Schmuck angelegt. Darunter auch einen ganz besonderen Ring, den die Öffentlichkeit an diesem Tag erst zum dritten Mal sieht.

Diesen Ring sah die Öffentlichkeit nur dreimal. Foto: imago/i Images

Meghan Markle: Nur SIE trug den Ring vorher

Bei dem 13-Karat-Aquamarinring, den Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag trug, handelt es sich um ein Schmuckstück von Prinzessin Diana. Die Mutter von Prinz Harry bekam diesen Ring um 1996 von ihrer Freundin Lucia Flecha de Lima geschenkt und trug ihn dabei nur zwei Mal in der Öffentlichkeit.

Vermutlich hat die „Suits“-Darstellerin das Schmuckstück in Erinnerung an die verstorbene Prinzessin Diana getragen. Seither wurde der prunkvolle Ring nicht wieder an einem Finger der britischen Royals gesehen.