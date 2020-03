Meghan Markle und Prinz Harry: Coronavirus-Gefahr – Royals sitzen fest!

Auch die Royals bleiben vom Coronavirus nicht verschont. Nachdem die Queen London wegen der Ausbreitung des Virus bereits verlassen und sowohl sie, als auch andere Mitglieder der Königsfamilie Termine abgesagt hatten, sind nun auch Meghan Markle und Prinz Harry betroffen.

Doch die beiden müssen nicht nur etwaige Termine verschieben: Meghan Markle und Prinz Harry sind sogar in häuslicher Quarantäne in ihrer 14 Millionen Dollar teuren Villa. Das berichtet die zur New York Post gehörige "Page Six". Heimkehrer sollen sich demnach freiwillig selbst isolieren, um niemanden in Gefahr zu bringen.

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus kündigte Kanadas Primeminister Justin Trudeau am Montag an, die Grenzen zu schließen. Demnach bekommt niemand mehr Zutritt, der kein kanadischer Staatsbürger ist oder keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung hat. Auch der Primeminister selbst befindet sich ebenfalls in Quarantäne, seine Frau Sophie ist mit dem Coronavirus infiziert.

Prinz Harry hat es übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerade noch geschafft, zu seiner Frau Meghan Markle und zu seinem zehn Monate alten Sohn Archie zurückzukehren, so "Page Six".

Das ist Meghan Markle:

geboren 1981 in Kalifornien

sie wurde durch die Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

seitdem ist sie Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

2020 verkündete das Paar, der Krone den Rücken kehren zu wollen

Meghan Markles beste Freundin feiert Geburtstag

Auch Jessica Mulroney, die beste Freundin der Ex-Schauspielerin, befindet sich in Quarantäne - und musste ihren 40. Geburtstag zuhause verbringen. Bei Insragram schrieb sie: „Geburtstag in Quarantäne ist jetzt in und ich bin deshalb nicht sauer.“

Vor mehr als einer Woche absolvierten Meghan Markle und Prinz Harry ihren letzten offiziellen Auftritt als Senior Royals. Im Rahmen des Commonwealth Day nahmen sie gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Royals an einem Gottesdienst in der Westminster Abbey in London teil. Eine Expertin beobachtete das Aussteiger-Paar dabei ganz genau - und stellt eine irre Vermutung auf. Hier mehr dazu>>> (cs)