Meghan Markle und Prinz Harry wollen in die Fußstapfen der Obamas treten – DAS ist ihr neuer Plan

Seit des „Megxits“ scheinen sich Meghan Markle und Prinz Harry keine Minute ausruhen zu wollen. Stattdessen plant das Ehepaar immer wieder neue Projekte, die sie in ihrer Zeit als Senior Royals nicht angehen konnten.

Mit ihrem neuen Schachzug wollen sich die Zwei ein Beispiel an den Obamas nehmen. In jüngster Vergangenheit wurde bereits deutlich, dass Meghan Markle ihre politische Einstellung nicht länger verstecken möchte.

Meghan Markle & Prinz Harry ahmen Obamas nach

Von Michelle und Barack Obama wollen Meghan Markle und Prinz Harry offenbar noch viel lernen. Der ehemalige US-Präsident und seine Ehefrau haben es schließlich geschafft, auch nach seinem Amtsausstieg in aller Munde zu bleiben. Bis heute gilt der 59-Jährige für viele Menschen als einer der sympathischsten Präsidenten der USA.

Und genau diesen Plan sollen auch Meghan und Harry verfolgen. Trotz der Tatsache, dass sie nicht mehr als Teil der britischen Königsfamilie auftreten, wollen sie nicht in Vergessenheit geraten.

An Michelle und Barack Obama wollen sich Prinz Harry und Meghan Markle ein Beispiel nehmen. Foto: imago images, picture alliance/dpa

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt und machte dies im November mit einem Essay in der „New York Times“ öffentlich

Meghan Markle: Hat sie sich alles von den Obamas abgeguckt?

Royals-Expertin Katie Nicholl erklärt gegenüber „9Honey“, dass sich Meghan Markle und Prinz Harry seit längerer Zeit das Geschäftsmodell der Obamas abgeschaut haben sollen. „Sie eifern ihnen jeden Schritt nach, weil das Modell der Obamas so gut funktioniert hat“, so Nicholl.

Hinzu komme, dass sich die Ehepaare auch privat sehr gut verstehen und bereits an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet haben – darunter die „US Invictus Games“.

Mit dem ehemaligen US-Präsidenten versteht sich Prinz Harry blendend. Foto: imago images

Da das Image der Obamas genau das sei, was Meghan und Harry anvisieren, könnten sie schon bald in die Fußstapfen der US-Amerikaner treten. Nach Baracks Amtsausstieg kündigte Michelle Obama einen Netflix- sowie Spotify-Deal an. Anschließend erschien ihre Autobiografie „Becoming“. Und auch Barack veröffentlichte im November 2020 sein Buch „A Promised Land“.

Royals-Expertin sicher: Meghan wird bald ein Buch veröffentlichen

Mit Netflix und Spotify haben Meghan Markle und Prinz Harry bereits ein Geschäft gemacht. Folgt nun eine Autobiografie der Schauspielerin, die ins britische Königshaus eingeheiratet hat? Millionen Leser würden sich auf jeden Fall für die dunklen Geheimnisse der Royals interessieren.

Auch Katie Nicholl ist überzeugt, dass das Ehepaar in naher Zukunft eigene Bücher veröffentlichen werde. Statt eines Enthüllungsbuches tippt sie jedoch eher darauf, dass Meghan einen persönlichen Ratgeber veröffentlichten werde.

Dass Meghan Markle das Schreiben liegt, ist spätestens seit ihrem „New York Times“-Essay über ihre Fehlgeburt bekannt. Mehr dazu hier >>>