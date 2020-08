Meghan Markle: Experte sicher – sie und Prinz Harry werden...

Sie wird heiß ersehnt: „Finding Freedom“, die neue Biografie von Meghan Markle und Prinz Harry. Am 11. August soll sie erscheinen, doch schon jetzt ist sie in aller Munde.

Obwohl Meghan Markle und Prinz Harry angeben, mit den Autoren des berüchtigten Enthüllungsbuches nichts zu tun zu haben, sind zahlreiche Royals-Experten der Meinung: Die Aussagen und Vorwürfe in „Finding Freedom“ sind zu intim, als dass sie von jemand anderem als dem Paar stammen könnten.

Meghan Markle: Schadet ihr die Biografie?

Auch dass sich die Eltern des kleinen Archie (1) sich mit der Biografie von den Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand keinen Gefallen tun, dessen sind sich die Kenner sicher. Zu den kritischen Stimmen gehört unter anderem der Schriftsteller Nigel Cawthorne.

Er erklärt dem englischen „Express“, das Buch sei für Meghan Markle und Prinz Harry schädigender als für die Königliche Familie.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

„Dass es jetzt schon so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist eine Erinnerung an die Briten, dass das Paar das Land erst vor Kurzem verlassen hat, um in Los Angeles zu leben. Wenn sie ein Comeback und wieder royale Pflichten wahrnehmen wollen, würde es für sie eine Menge Aufwand bedeuten, weil sie die Brücken zum Volk nun niedergebrannt haben“, so der Biograf von Prinz Andrew.

Queen Elizabeth wird über die neue Biografie „not amused“ sein. Foto: Matt Dunham/AP/dpa

Ärger in UK, Ansehen in den USA

Wie rufschädigend die Biografie für Meghan Markle und Prinz Harry wirklich ist, hänge aber auch von ihren Interessen ab. Während das Buch im Vereinigten Königreich für Wut und Ärger sorgt, sei es für ihr Leben in den USA von Vorteil. Dort, so Nigel Cawthorne zum „Express“, sei es wahrscheinlich, dass das Buch ihren Status als A-Promis festige.

Ob gut oder schlecht für das Image von Meghan Markle und Prinz Harry - eines steht fest: Für viel Aufsehen sorgt „Finding Freedom“ so oder so. (cs)