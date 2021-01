Meghan Markle und Prinz Harry: Überraschender Vergleich mit Bill Gates – es geht nicht ums Geld

Was verbindet Meghan Markle und Bill Gates? Bis auf ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft wohl nicht viel. Doch die Ex-„Suits“-Schauspielerin könnte dem Unternehmer in Zukunft gefährlich werden.

Im Kampf um das Gute sollen Meghan Markle und Prinz Harry bald deutlich vorne liegen.

Meghan Markle und Prinz Harry machen es wie Bill Gates

Sowohl Bill Gates und Ehefrau Melinda als auch Meghan Markle und Prinz Harry engagieren sich für mehrere wohltätige Zwecke. Bisher galt das Gates-Ehepaar als „erfolgreichstes Philanthropen-Duo“.

Vor 20 Jahren haben der Microsoft-Mitbegründer und seine Ehefrau die „Bill & Melinda Gates Foundation“ ins Leben gerufen. Foto: imago images

Ihre „Bill & Melinda Gates Foundation“ ist die bisher größte Non-Profit-Organisation der Welt, wie die britische „Express“ berichtet. Mit einem Stiftungskapital von rund 46,8 Milliarden US-Dollar setzen sich die beiden für eine weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Bekämpfung von Armut sowie Förderung von Bildung und Informationstechnologien ein.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Meghan Markle und Prinz Harry versorgen Menschen in Not

Doch wie können Meghan Markle und Prinz Harry da mithalten? Zugegeben, derzeit sind sie von diesem Einfluss noch etwas entfernt, doch Journalistin Celia Walden vergleicht das Ehepaar trotzdem schon mit den Gates.

Sie behauptet, dass Meghan und Harry schon bald in die philanthropischen Fußstapfen des Microsoft-Mitbegründers treten werden. Mit ihrer Non-Profit-Stiftung „Archewell“, die im Oktober 2020 gegründet wurde, haben sie vergangenes Jahr dafür gesorgt, Menschen in Not Mahlzeiten auszugeben.

Mithilfe ihrer „Archewell“-Stiftung könnten Meghan Markle und Prinz Harry ähnlichen Einfluss erzielen. Foto: picture alliance/dpa

Vier Zentren sogenannter Notküchen wurden bereits von Meghan und Harry eröffnet und sollen vor allem nach schweren Krisen wie Naturkatastrophen genutzt werden.

Meghan Markle stellte Ex-Mitarbeiterin von Gates ein

Und sie setzen noch einen drauf: Im März 2020 berichtete „Page Six“, dass Meghan Markle und Prinz Harry eine Ex-Angestellte von Melinda Gates eingestellt haben. Catherine St. Laurent, die zuvor neun Jahre lang für Bill Gates' Frau gearbeitet hat, wurde zur Geschäftsführerin der „Archewell“-Stiftung. Wenn das mal keine Kampfansage ist...

Doch bis zur eigenen Stiftung war es für Meghan und Harry ein langer Weg. Welche Hürden sie überwinden mussten, liest du hier.