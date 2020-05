Meghan Markle: Erste Details durchgesickert – sie will jetzt echt...

Was macht Meghan Markle nach ihrer Rückkehr in die USA? Nach der Niederlegung ihrer royalen Pflichten wurde viel darüber diskutiert, was wohl die kommenden Projekte von Meghan Markle und ihrem Mann Prinz Harry sein würden.

Da war von einer Biografie die Rede, von der Vertonung von Disney-Streifen oder einer komplett neuen TV-Serie mit Meghan Markle. Nun scheint ein Projekt immer mehr in den Fokus zu rücken.

Meghan Markle: Plant sie nun ausgerechnet DAS?

So berichten Insider gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“, dass Meghan Markle ganz andere Pläne umtreiben. So will die Herzogin ihren Lifestyle-Blog „The Tig“ wiederaufleben lassen.

Meghan Markle hatte „The Tig“ 2014 gegründet. Kurz bevor die Beziehung mit Prinz Harry verkündet wurde, nahm sie den Blog aus dem Netz. Nun also die Rückkehr zur alten Wirkungsstätte?

Expertin glaubt an Wiederkehr von The Tig

Royals-Expertin Myka Meier hält das für durchaus realistisch. „Ich denke, Meghan wird sich wieder einen Instagram-Account zulegen“, so die Autorin illustrer Werke wie den Ratgebern „Marry Harry“ oder „The Duchess Effect“.

-----------------

Das war „The Tig“:

„The Tig“ war ein Lifestyle-Blog von Meghan Markle

Bevor Meghan Markle zur königlichen Familie stieß und Baby Archie gebar, schrieb sie dort über Themen wie Shopping, Urlaub und Celebrities

---------------

+++ Meghan Markle: Video aufgetaucht – alle achten nur auf DIESES Detail +++

So sieht die Seite von Meghan Markles Blog derzeit aus. Foto: thetig.com

Meier zur 'Daily Mail': „Ich denke, sie wird etwas wie Goop machen, wie eine neue Version von The Tig ... ich denke wirklich, dass das kommt." Goop wiederum ist die Netflix-Doku von US-Schauspielerin und Chris-Martin-Ex Gwyneth Paltrow, in der sie beispielsweise Wellnessangebote, alternative Heilmethoden und die weibliche Sexualität untersucht.

+++ Meghan Markle: Komisches Verhalten! DAS ist der wahre Grund, warum sie nicht ... +++

Na, das kann ja spannend werden. Die alte Version von „The Tig“ ist jedenfalls nie ganz aus dem Netz genommen worden. Gibt man 'Thetig.com' ein, kommt man noch auf die Verabschiedung von Meghan Markle. Ausgeschlossen ist also nichts.