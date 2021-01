Meghan Markle: Irre Auswertung – DIESES Körperteil der Herzogin ist das schönste der Welt

Dass Meghan Markle eine schöne Frau ist, das dürfte wohl unbestritten sein. Doch die Ehefrau von Prinz Harry ist auch perfekt.

Zumindest im Bezug auf ein Körperteil. Das hat nun eine Berechnung ergeben. Demnach ist der Fuß von Meghan Markle der schönste der Welt.

Meghan Markle: Studie ergibt – sie hat den perfekten Fuß

Das berichtet nun die britische Zeitung „The Sun“. Wie die Redakteure darauf kommen? Sie legen die Berechnungen der Fuß-Experten Marion Yau und Dr. Kenny zugrunde. Diese haben die Füße der bekanntesten Prominenten analysiert und fanden heraus, dass Meghan Markle – basierend auf dem „Goldenen Schnitt“ – den perfekten Fuß besitzt.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Ist dieser Fuß der schönste der Welt? Foto: IMAGO / PA Images

Der „Goldene Schnitt“ oder im Englischen „Golden Ratio“ wurde in der Antike errechnet. Er bezeichnet das Teilungsverhältnis zweier Größen zueinander. Diese Teilung werde vom Menschen als ausgewogenes Leitmaß und dementsprechend als besonders attraktiv und harmonisch empfunden.

Meghan Markle: SIE folgen ihr im Fuß-Ranking

Im Streit um den perfekten Fuß hatte Meghan Markle übrigens prominente Konkurrentinnen. So seien auch „Harry Potter“-Schauspielerin Emma Watson und Realitystar Kim Kardshian nah am perfekten Fuß, so „The Sun“.

Demnach erreichte Meghan Markle eine Bewertung von 95 Prozent, dicht gefolgt von Emma Watson mit 91 Prozent und Kim Kardashian mit 89 Prozent. Platz vier belegt übrigens Schauspielerin Mila Kunis. Sie kam auf 88 Prozent.

