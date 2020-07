Meghan Markle und Prinz Harry platzt der Kragen – jetzt geht das Paar einen drastischen Schritt

Meghan Markle und Prinz Harry haben sich von der britischen Königsfamilie getrennt und sind ins Ausland geflüchtet. Der Grund: Mehr Privatsphäre.

Aber auch in ihrer neuen Heimat Los Angeles haben Meghan Markle und Prinz Harry Probleme unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu leben. Jetzt gehen sie einen drastischen Schritt.

Meghan Markle und Prinz Harry reicht es! Jetzt hat das Paar...

Anfang des Jahres haben Meghan Markle und Prinz Harry ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus bekannt gegeben. Das royale Pärchen flüchtete anschließend mit Sohn Archie nach Kanada. Doch lange blieben sie dort nicht allein, schnell hatte sie die britische Boulevard-Presse ausfindig gemacht.

Mittlerweile haben Meghan Markle und Prinz Harry den nächsten Umzug hinter sich. Das Paar ist mit Sohn Archie nach Los Angeles gezogen. Doch auch dort bleib es nicht lange ruhig. Zahlreiche Fotografen belagern immer wieder das Anwesen.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Mit Helikoptern und Drohnen kundschaften die Paparazzi das Gelände aus. Teilweise sollen morgens um 5.30 Uhr Hubschrauber die Nachbarn und Baby Archie geweckt haben. Andere hätten Löcher in den Zaun geschnitten.

Einige Zeit hielten Meghan Markle und Prinz Harry das penetrante Verhalten aus, doch dann platzte den Royals der Kragen. Nämlich als sie erfuhren, dass auch Aufnahmen von ihrem Sohn Archie gemacht worden sind.

Meghan Markle und Prinz Harry haben sich von der Königsfamilie getrennt. Foto: imago images/PA Images

Meghan Markle und Prinz Harry reichen Klage ein

Laut Website „Hollywood Reporter“ haben die Beiden nun eine Klage beim Gericht in Los Angeles eingereicht. „Die Klage ergibt sich aus den unerbittlichen und ehrlich gesagt schockierenden Bemühungen, serienhaft in die Privatsphäre eines Kindes in seinem eigenen Zuhause einzudringen und davon zu profitieren “, zitiert die „Bild“ eine Anklageschrift von Anwalt Michael Kump.

In der heißt es weiter: „Einige Paparazzi haben Drohnen bis zu dreimal am Tag nur rund sechs Meter über dem Haus fliegen lassen, um Fotos des Paares und ihres kleinen Sohnes in ihrer privaten Residenz zu erhalten.“

Meghan Markle und Prinz Harry hoffen auf einen Erfolg und wollen nur noch eins: Ruhe! (fs)