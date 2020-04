Meghan Markle: Kriminelle attackieren die Frau von Prinz Harry – sie fordern ...

Welch fiese Attacke auf Meghan Markle. Die Frau von Prinz Harry musste in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich einiges einstecken. Der Streit mit Kate Middleton, schlechte Presse, der Streit um Geld und Markenrechte.

Dann folgte der Rückzug aus der Monarchie. Meghan Markle und Prinz Harry zogen sich von den Royals zurück. Sie gaben ihre Titel ab, zogen erst nach Kanada, anschließend in die USA.

Meghan Markle von Kriminellen attackiert

Doch auch in den USA kommt Meghan Markle nicht zur Ruhe. So hatten sie und Prinz Harry eine Stiftung gegründet. „Archewell“ soll in den nächsten Wochen offiziell eröffnet werden.

Meghan Markle:

Meghan Markle ist 1981 in Kalifornien geboren

Sie wurde durch die US-Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

Seitdem ist Meghan Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Paar den Rückzug

Am 31. März 2020 trat der Megxit in Kraft

Heute leben Meghan Markle, Prinz Harry und Baby Archie in den USA

DIESE Forderung haben die Hacker

Das hinterließen die Kriminellen auf der Website. Foto: Screenshot

Doch nun wurde die angeblich bereits registrierte Website von Kriminellen übernommen. Wie der „Dailystar“ berichtet, haben Hacker die Website infiltriert. Auf der Domain http://archewellcharity.com/ ist nun eine Forderung an Meghan Markle zu lesen: „Wir werden diese Domäne nach der sofortigen und sicheren Rückkehr von Prinz Henry Charles Albert David, Herzog von Sussex, ins Großbritannien Ihrer Majestät zurückgeben.“

Unter dem Text ist die Adresse des Buckingham Palace angegeben.

Vermutlich einfach nur ein schlechter Scherz. Einer, der aber auch zeigt, wen die Briten für Prinz Harrys Entscheidung verantwortlich machen. Nämlich Meghan Markle. Bleibt nur zu hoffen, dass die Situation schnell gelöst wird. Damit Meghan Markle endlich mit ihrer kleinen Familie zu Ruhe kommen kann.