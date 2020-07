Meghan Markle und Prinz Harry: Bombe geplatzt – jetzt kommt raus...

Meghan Markle und ihr Mann Prinz Harry. Was kommt noch ans Licht?

DIESE Enthüllung stellt Meghan Markle und Prinz Harry in einem ganz anderen Licht dar. Fast täglich kommen derzeit neue Informationen über die Beziehung von Meghan Markle, Prinz Harry und dem englischen Königshaus ans Licht.

Es geht um Missgunst, Neid und enttäuschte Erwartungen. Doch nun ist eine wirkliche Bombe geplatzt. So schreibt das britische Boulevard-Blatt „The Sun“, dass Meghan Markle und Prinz Harry der kompletten Welt wochenlang einen wichtigen Schritt ihrer Beziehung verschwiegen haben.

Meghan Markle und Prinz Harry: Verlobten sie sich schon in Botswana?

Demnach habe sich das Paar bereits zwei Monate vor der offiziellen Bekanntgabe verlobt. Im gemeinsamen Liebesurlaub in Botswana im Jahr 2017 soll Prinz Harry Meghan um ihre Hand gebeten habe. So steht in dem Buch, dass die Beziehung zwischen den Prinzen William und Harry „kurz bevor sich das Paar im August 2017 heimlich verlobte“, ins Stocken geriet.

Das ist Prinz Harry:

Geboren am 15. September 1984 in London

Sein vollständiger Name lautet Henry Charles Albert David

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Er machte in der Vergangenheit häufig Negativ-Schlagzeilen

Im Mai 2018 heiratete er die Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurden sie Eltern von Archie Mountbatten-Windsor

Am 31. März 2020 verließ das Paar das Königshaus offiziell

Prinz Harry lebt mit seiner Familie in Los Angeles

Zwischen Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Streit

Am 11. August erscheint die heißersehnte Biografie

Ein Tropfen, der das Fass in England zum Überlaufen bringen könnte. Schließlich sind die Briten derzeit nicht besonders gut auf Meghan Markle zu sprechen. Und auch die ehemaligen „Fab Four“, also Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry, sollen sich schon lange nicht mehr grün sein.

Spannend dürfte sein, welche geheimen Informationen noch an die Öffentlichkeit gelangen werden. Am 11. August erscheint „Finding Freedom“, das Buch über Meghan Markle und Prinz Harry. Dann dürfte noch die ein oder andere Bombe platzen.

Zuvor hat sich aber auch Royals-Insiderin Lady Colin Campbell schon zur Ehe von Prinz Harry und Meghan Markle geäußert. Und sie lässt ordentlich vom Leder.